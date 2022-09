O SNS nunca teve tantos profissionais mas há muitos a prazo

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) contava em janeiro deste ano com quase mais 10 mil profissionais de saúde do que no início de 2020. Segundo o "Público", que cita os dados mais recentes do Portal da Transparência, nunca o sector público da saúde teve tantos trabalhadores, entre médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos de diagnóstico e terapêutica. No primeiro mês deste ano, o SNS tinha 147.075 trabalhadores nos hospitais do SNS, mais 9889 do que em janeiro do ano anterior.

Apesar das quase dez mil novas contratações, nem todas se traduzem em vínculos contratuais duradouros. De acordo com as contas da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, de todos os novos contratos, mais de 60% correspondem a contratos a prazo. "Não há dúvida de que entraram muitas pessoas", disse o presidente da associação, Alexandre Lourenço, acrescentando que "o processo foi um pouco arbitrário, não obedeceu a grande planeamento, e os hospitais mais afetados foram os que contrataram mais".

Na área da enfermagem o desemprego desapareceu e, em janeiro, dos cerca 80 mil profissionais inscritos na Ordem dos Enfermeiros, quase 49 mil estavam a trabalhar no SNS. Para Ana Rita Cavaco, bastonário da Ordem dos Enfermeiros, este é um reforço normal. "Mas só tivemos essa visão em ano de pandemia", explicou. Aliás, 1833 enfermeiros, a maioria com contratos a prazo assinados entre agosto e dezembro do ano passado, estão agora em risco de ser dispensados, tal como já tinha avançado o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.

Do lado dos assistentes operacionais, já há trabalhadores a sair dos hospitais. Este foi o grupo que contou com mais contratações, em janeiro do ano passado contavam-se 27 mil assistentes operacionais e em janeiro de 2021 eram cerca de 30 mil, mas o Sindicato Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde explica que "este número é ilusório". "Os auxiliares já faziam falta antes da pandemia. Continuamos a ter pessoas a fazer turnos duplos, de 16 horas."