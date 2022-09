Transparência. É esta a cor do ano para o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), que decidiu lançar uma campanha nas redes sociais à volta desta ideia que veste a ética, a integridade, os valores, a cidadania. E tudo isto a partir de pessoas comuns e de mensagens simples, como a da youtuber Ana: "A minha cor preferida é a transparência. E a tua?".

Criado como uma entidade satélite do Tribunal de Contas, o CPC tem por missão "contribuir para uma sociedade mais justa, mais transparente e ética" e para isso procura estimular boas práticas tanto junto dos cidadãos comuns como junto da administração pública.

"Um dos objetivos do CPC é prevenir e alertar os cidadãos para os efeitos nefastos da corrupção e encontrar mecanismos que permitam intervir junto de todos motivando e orientando para as boas práticas no que respeita à prevenção dos riscos de corrupção e outras infrações, bem como intervir na área da educação dos valores", explica o seu presidente, José F. F. Tavares, sobre esta iniciativa, que começou esta segunda-feira.

Com esta ação o CPP “visa sensibilizar a sociedade para o valor da transparência no que respeita aos interesses coletivos, reafirmando os princípios e os valores da cidadania”. Sucesso, neste caso, significa sensibilizar o público em geral para as questões da ética, para a valorização dos princípios da cidadania, da integridade e para a consolidação de uma cultura de reprovação do que é ilícito e de valorização de princípios e valores como a integridade, a confiança, o compromisso com os valores, o respeito pelo outro e pelo bens públicos.

E tudo isto gira à volta da palavra transparência e da repetição da mesma ideia-base em todas as imagens, sintetiza a autora, Edite Coelho, adjunta do presidente para a comunicação social.

Assim, tal como a youtuber Ana, há 20 outros profissionais de diferentes áreas a passar a mesma mensagem - como a atleta Cátia, que diz "a minha cor favorita é a transparência, sou contra o dopping", ou a dona de casa Magda, que afirma "prefiro a transparência, peço sempre a fatura". A professora universitária Magda garante que "a transparência é contra a cor dos meus valores, sou contra o plágio", e os jovens estudantes Diogo e Nuno reiteram que "a nossa cor favorita é a transparência, não copiamos nos exames".