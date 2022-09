Ideias de fuga para hotéis com tratamentos de spa, banheiras de sonho e vistas para o desconfinamento

É tempo de preparar o regresso à vida finalmente resgatada da longa hibernação pandémica. O momento para esticar o corpo cansado de sofá, aliviar o stress acumulado pelo incerto e cuidar da alegria dos sentidos. A primavera ajuda e alguns hotéis começam a abrir os seus spas em março, cumprindo os protocolos de higiene e proteção. Além da merecida fuga de casa, marcar uma massagem ou fazer um spa caseiro no quarto de hotel é um bom (re)começo, uma forma de ir para fora, mas por dentro.

O São Lourenço do Barrocal (barrocal.pt) em Monsaraz é um monte com o horizonte do Alentejo, um luxo pés na terra de vinhas, azinheiras, oliveiras centenárias e até dólmenes neolíticos. Dorme-se em pequenas casas solarengas e cobertas de hera, erguidas sobre as estruturas originais da quinta, que está na mesma família há 200 anos, e as refeições são regadas a vinho e azeite das suas colheitas. Um dos seus melhores segredos é o pequeno spa com chão de barro, o chamado pavimento de Santa Catarina, e paredes brancas, que tem tanto de clínico e de austero, como de familiar e acolhedor. À chegada, os pés são regados com jarras e em tinas de barro de São Pedro do Corval, ali a poucos quilómetros, e os tratamentos são feitos com produtos biológicos da marca de referência austríaca Susanne Kaufmann, a mesma das toiletries que se encontram nos quartos. A banheira de hidroterapia e a sauna seca ainda estão encerradas por questões de segurança, mas podem fazer-se exfoliações e envolvimentos corporais, relaxadas massagens detox e drenagens linfáticas. Um dos óleos utilizados nos tratamentos relaxantes é de ylang-ylang, patchouli, lavanda e alecrim da própria herdade. Existem programas de um e de meio dia para disfrutar do spa sem ter de se hospedar no hotel. Se não for este o caso, aconselham-se os quarto com a banheira sob a janela para longos banhos de imersão.