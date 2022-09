Charlie Hebdo volta a dar que falar: cartoon da rainha Isabel II e Meghan causa indignação

O título da edição é “Porque é que Meghan abandonou Buckingham?”. Mas os olhos vão logo para a imagem: a rainha de Inglaterra com um joelho no pescoço de Meghan Markle e a legenda "Não consigo respirar".

A caricatura do jornal satírico francês Charlie Hebdo evoca desta forma a morte do norte-americano George Floyd, asfixiado em maio do ano passado nas ruas de Minneapolis por um polícia, o que deu azo a muitas manifestações e protestos contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos.

Nem o Palácio de Buckingham nem os representantes do duque e da duquesa de Sussex comentaram a caricatura do Charlie Hebdo, segundo a CNN.

A polémica caricatura foi publicada este sábado, depois de uma longa entrevista dos duques de Sussex a Oprah Winfrey na qual, entre muitas outras declarações, quer Meghan quer Harry fizeram uma séria de acusações contra a família real - uma deles é que o tom de pele do filho do casal teria sido comentado como um potencial problema mesmo antes de o bebé nascer.

Muito embora o casal não tivesse dado o nome de quem estaria preocupado com o tom de pele do seu filho, depois da entrevista e da polémica que esta encerrou a este respeito Oprah Winfrey veio dizer que os duques de Sussex lhe pediram para dizer que o comentário não tinha vindo nem da Rainha Isabel II nem do seu marido, o duque de Edimburgo.

Depois do verniz estalar, e após questionado pela imprensa, o príncipe William defendeu a família real e garantiu: “Não somos uma família racista”.

Também o Palácio de Buckingham, em nome da rainha, veio dizer na terça-feira que as alegações de racismo feitas pelos Sussex eram preocupantes e "levadas muito a sério".

A entrevista onde tudo começou deu a volta ao mundo, tal como está agora a caricatura do Charlie Hebdo a dar. As críticas nas redes sociais não param de avançar contra o jornal francês.

Com sede em Paris, a publicação semanal Charlie Hebdo foi fundada em 1970 e desde logo famosa pelos seus cartoon provocatórios sobre políticos, figuras públicas e símbolos religiosos.

O mundo gritou "Somos todos Charlie" em 2015 quando os irmãos Said e Cherif Kouachi invadiram a redação da revista e atiraram sobre funcionários da revista, matando 12 e ferindo 11 depois de o Charlie Hebdo ter publicado um cartoon do profeta Maomé.