Covid-19: 139 pessoas na Madeira contraíram o vírus depois de vacinadas

Foram detetados 139 casos na Madeira de pessoas que contraíram covid-19 depois de terem sido vacinadas. A informação é avançada pelo Serviço de Saúde da região autónoma (Sesaram). "Mesmo com a vacina, que é altamente eficaz, neste momento, houve pessoas que já estavam vacinadas e adquiriram a doença, algumas delas com alguma gravidade", explicou o diretor clínico do Sesaram, José Júlio Nóbrega.

Os dados mais recentes indicam que 132 pessoas foram infetadas após a toma da primeira dose e sete após a segunda. Segundo o último boletim de vacinação da Direção Regional de Saúde, de 8 de março, desde 21 de dezembro de 2020 foram administradas 27.853 vacinas. "Mesmo nas pessoas vacinadas, as medidas continuam sempre as mesmas: uso de máscara, distanciamento físico, lavagens das mãos. É a melhor coisa que podemos fazer para evitar a doença", disse José Júlio Nóbrega.

O primeiro caso de covid-19 na Região Autónoma da Madeira foi sinalizado em 16 de março de 2020, uma turista holandesa que tinha desembarcado na ilha quatro dias antes e que, por isso, não foi abrangida pela quarenta obrigatória decretada pelo Governo regional a partir de 15 de março. Cerca de um ano depois, o arquipélago regista 7.805 casos confirmados de covid-19, dos quais 708 estão ativos, e 67 óbitos associados à doença. Nesse período, mais de 600 utentes foram hospitalizados, 70 deles em cuidados intensivos.

"Para abordar as pessoas na fase pós-covid, criou-se uma consulta multidisciplinar de apoio", explicou José Júlio Nóbrega, vincando que muitos dos infetados desenvolvem sequelas e necessitam de acompanhamento médico. O diretor clínico do Sesaram diz, no entanto, que a consulta pós-covid-19 ainda não está a funcionar na plenitude, porque a situação continua a ser de pandemia, mas assegurou que todas as pessoas que estiveram hospitalizadas serão contactadas.