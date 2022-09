Falta vacinar 500 mil pessoas em maior risco

Com as escolas escolhidas como um dos primeiros espaços a desconfinar e sempre com a ideia de que serão as últimas a fechar se houver um agravamento da situação epidemiológica, o Governo quis dar mais um sinal de segurança ao sector e decidiu integrar professores e funcionários entre os grupos prioritários para a vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, o processo começará pelos jardins de infância e docentes do 1º ciclo, públicos e privados, e deverá decorrer “entre finais de março e início de abril”. O Governo considera que a Educação é um serviço essencial e que esta decisão se enquadra no objetivo de “aumentar a resiliência do Estado”, definido no plano de vacinação contra a covid-19. Só que a opção não é consensual, sobretudo dada a escassez de vacinas que persiste e o que ainda falta fazer para assegurar o outro objetivo, definido pela task force como “prioritário”, e que se traduz em “salvar vidas”, vacinando todas as pessoas com mais de 80 anos e entre os 50 e os 79 com doenças consideradas como de maior risco em caso de infeção pelo novo coronavírus.

“Essa decisão (integrar os profissionais da educação entre os prioritários) não é uma recomendação da comissão técnica da vacinação contra a covid. Não existe evidência de que os professores apresentem maior risco de exposição do que alguns outros grupos profissionais que também têm pedido para o seu caso ser tido em consideração. Também não existe evidência de que os professores tenham maior risco de doença grave e morte do que as patologias consideradas para a 2ª fase de vacinação”, argumenta Manuel Carmo Gomes, professor de epidemiologia e membro desta comissão, ressalvando que a questão das opções deixará de ser um problema se as entregas de doses aumentarem consideravelmente. Só que o problema é precisamente esse. No mesmo dia em que a Agência Europeia do Medicamento anunciou a aprovação da vacina da Janssen (Portugal conta receber 1,25 milhões de doses no 2º trimestre e um total de 4,5 milhões em 2021), o “Financial Times” publicou uma notícia referindo-se às dificuldades que esta subsidiária da Johnson & Johnson já admitiu ter em cumprir as entregas acordadas e que não sabe quantas doses conseguirá colocar na União Europeia e quando. Em comunicado, a Janssen, fabricante da única vacina que prevê uma só dose, anunciou que “espera iniciar a entrega aos Estados-membros da UE na segunda metade de abril” .

