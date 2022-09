Cadeia aceita mandar José Penedos para casa. Gestor condenado por corrupção está gravemente doente

Se dependesse da diretora da prisão da Carregueira, José Penedos, o ex-presidente da REN condenado a três anos e três meses de cadeia por corrupção no caso Face Oculta, já estaria a cumprir a pena em casa com uma pulseira eletrónica.

Clara Preto deu um parecer favorável ao pedido da defesa, que é sustentado em razões clínicas: o antigo governante (foi secretário de Estado da Energia de um Governo socialista) sofre de demência e incontinência e depende do filho, Paulo Penedos — condenado a quatro anos no mesmo processo e com quem divide a cela, com mais seis reclusos —, para as funções mais básicas: vestir-se, alimentar-se e cuidar de toda a higiene pessoal.