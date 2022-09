Prémio Pessoa 2020 será revelado na quinta-feira

O crescimento dos números da pandemia no país obrigou, em dezembro, ao adiamento da tradicional reunião do júri do Prémio Pessoa 2020. O mundo mudou e com ele, também, mudaram as tradições do maior galardão atribuído em Portugal para distinguir a personalidade do mundo das artes, ciências ou literatura que mais relevo alcançou em cada ano.

Pela primeira vez na sua história, o Prémio Pessoa não foi revelado no mês de dezembro. Pela primeira vez, a reunião do júri será realizada em formato digital. Pela primeira vez, também, a reunião para decidir o premiado será feita a partir de Laveiras, a sede das redações do Expresso e da Sic, onde o presidente do júri, Francisco Pinto Balsemão, conduzirá o encontro dos jurados através das plataformas digitais.

A situação inédita que o país (e o mundo) atravessa não altera, porém, o espírito e o objetivo do Prémio Pessoa: de distinguir, em cada ano, a personalidade portuguesa que mais destaque tenha alcançado através do seu trabalho, seja nas áreas da ciência, das artes, da arquitetura ou da literatura. O montante do prémio é de 60 mil euros e, desde a data da sua criação, em 1987, o Pessoa já distinguiu 35 personalidades da cultura e da ciência em Portugal.

Este ano, Francisco Pinto Balsemão (fundador e presidente do prémio) e Emílio Rui Vilar (vice-presidente do prémio e presidente da CGD) contarão ainda com a colaboração do júri para analisar as candidaturas que foram apresentadas a concurso até ao passado dia 18 de novembro. Do júri fazem parte Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques.

Recorde-se que o premiado pode ser escolhido entre as propostas de candidatura feitas chegar ao Prémio Pessoa, mas pode, também, ser decidido a partir de iniciativas dos próprios jurados, desde que seja alcançada uma maioria de votos. O nome do vencedor será divulgado por Francisco Pinto Balsemão ao meio dia da próxima quinta-feira. Ao contrário do que é habitual, a revelação do premiado não será feita em conferência de imprensa, a partir do Palácio de Seteais, mas numa gravação video feita a partir da sede da Impresa.