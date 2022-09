10 notícias que marcaram o dia

Todos os funcionários escolares e alunos do secundário vão ser testados

A estratégia de rastreio à covid-19 nas escolas prevê um primeiro teste rápido de antigénio a todos os professores, restantes funcionários e alunos do secundário, que se repete 14 dias depois nos concelhos com mais casos.

Mais 25 mortes, 365 infetados e mais de 779 recuperados em Portugal

Os internamentos continuam a descer: há menos 11 camas ocupadas do que no domingo (total: 1403). Em unidades de cuidados intensivos há menos 12 pessoas do que na véspera (total: 342).

A maior empresa de Cristiano Ronaldo deixa a sede no Luxemburgo, fixa-se em Lisboa e muda o nome

O jogador português transferiu a principal empresa para Portugal. A CRS Holding mudou de sítio e também de nome, passando a chamar-se CR7 Lifestyle Unipessoal. O capital social é superior a 16 milhões de euros. São boas notícias para o fisco, uma vez que a empresa do astro passa a pagar impostos em Portugal

Boris Johnson ignora entrevista de Meghan e Harry, declarando apenas admiração pela rainha Isabel II

d.r.

Primeiro-ministro deu resposta lacónica a pergunta sobre acusações pelos duques de Sussex de que o seu filho Archie foi alvo de racismo da família real ainda antes de ter nascido.

Sporting revela que Liga acusa o clube de fraude na inscrição de Rúben Amorim. A sanção é de um a seis anos de suspensão

O Sporting qualifica esta acusação como “um dos episódios mais lamentáveis e surreais da história do futebol português” e sugere um clima persecutório ao clube, tanto mais que “Rúben Amorim não foi alvo de qualquer participação ou processo quando integrava a equipa técnica da SC Braga SAD, em circunstâncias que se creem idênticas”

20 anos depois, Cinema Batalha devolvido à cidade e aos portuenses no início de 2022

Icónico edifício reabre as portas no início do próximo ano, após dois anos de requalificação gizada por Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandez do Atelier 15 de Arquitetura. Empreitada da empresa municipal Go Porto custou cerca de €4 milhões. Independentes e oposição estão contentes.

Presidente da Síria e mulher infetados com covid-19. Números reais da pandemia no país não são conhecidos

d.r.

O Presidente da Síria, Bashar al-Assad, e a sua mulher, Asma al-Assad, estão ambos em casa, a cumprir quarentena, depois de terem recebido testes positivos à covid-19. Asma anunciou em 2019 que tinha conseguido vencer um cancro da mama. O país não confinou nesta segunda vaga mundial e os números da progressão da pandemia que têm sido divulgados podem estar muito longe da realidade, avisam os especialistas

Groundforce: Pasogal de Alfredo Casimiro afinal já tinha ações penhoradas. Acordo continua por assinar

Depois de um vai e vem de propostas e contrapropostas entre a TAP e a Groundforce, Alfredo Casimiro, o acionista maioritário da empresa, através da Pasogal, assumiu junto do Ministério das Infraestururas, que as ações já estão dadas como penhor num outro negócio. O empresário não esclareceu em que outra operação sua estão as ações penhoradas, mas só revelou agora esta informação.

Prémio Pessoa 2020 será revelado na quinta-feira

É uma edição única do Prémio Pessoa, uma iniciativa conjunta do Expresso e da Caixa Geral de Depósitos. A pandemia obrigou a adiar a decisão do júri, que se reunirá, pela primeira vez na sua história, à distância e usando as plataformas digitais. O nome do premiado será revelado esta quinta-feira, ao meio dia

Caso Tancos: tribunal não conseguiu notificar “Fechaduras”, testemunha-chave do processo

O Tribunal de Santarém não conseguiu notificar a testemunha Paulo Lemos, conhecido como "Fechaduras", para esta segunda-feira ser ouvido no processo de Tancos, onde chegou a ser arguido.

No início da sessão, a decorrer no Centro Nacional de Exposições de Santarém, o juiz disse que não foi possível notificar Paulo Lemos para depor, porque este não se encontrar em nenhuma das moradas conhecidas pelo tribunal.