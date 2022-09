A vingança dos bichos e a morte dos oceanos. Se acham que a covid foi um azar, desenganem-se

Procurador da República; ex-presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público

Faz agora um ano, chegavam da China as primeiras notícias acerca de uma misteriosa epidemia que parecia aparentada com a gripe das aves, a SARS ou a gripe de Hong Kong. O resto da história é do domínio público e ainda hoje vivemos as suas consequências.

Esta crise ensinou-nos muito sobre as deslocalizações, a dependência europeia e norte-americana da China ou a fragilidade sanitária dum mundo globalizado, cujos céus eram dia e noite sulcados por milhares de aviões, a bordo dos quais, no dizer do geógrafo francês Michel Lussault, a covid-19 era “um passageiro clandestino planetário”. Os acontecimentos dos últimos 12 meses também nos alertam para a dimensão das interações entre o Homem e a natureza e, nessa medida, para o que ainda pode estar para vir.