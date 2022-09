O que as câmaras (não) viram na tragédia de Entre-os-Rios, 20 anos depois

"Lembro-me do silêncio e do frio. Junto à água estava muito frio e um silêncio pesadíssimo, durante muitas horas.” Por volta das 3h da manhã do dia 5 de março de 2001, Paula Santos saiu da redação da SIC em Carnaxide, Lisboa, em direção ao local onde horas antes tinha caído a ponte de Entre-os-Rios. “Chegámos lá ao nascer do dia, pelas 7h da manhã. Inicialmente o sítio estava deserto, e depois a população começou a juntar-se. Vinham fazer perguntas mas não se aproximavam muito. No fundo estavam lá para acreditar. Uma coisa é ouvires que um autocarro caiu, outra coisa é veres com os teus próprios olhos que a ponte já não existe”, reflete a jornalista, à época editora executiva da recém-nascida SIC Notícias, hoje diretora-adjunta do Expresso.

