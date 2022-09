Juiz Ivo Rosa já decidiu destino da Operação Marquês

O juiz Ivo Rosa já decidiu o futuro próximo dos 28 arguidos da Operação Marquês, entre os quais o ex-primeiro-ministro José Sócrates e o banqueiro Ricardo Salgado, ambos acusados de corrupção e outros crimes económicos. De acordo com uma fonte judicial, a decisão instrutória é apenas do conhecimento do juiz, que demorou oito meses a analisar os indícios recolhidos pelo Ministério Público e os argumentos apresentados pela defesa dos arguidos para decidir quem vai a julgamento e por que crimes.

Ivo Rosa, inclusivamente, deixou de estar em exclusivo com a Operação Marquês, e é, por exemplo, juiz de instrução do processo EDP, em que José Sócrates pediu para ser assistente, pretensão negada pelo Ministério Público.