Há mais jovens que não estudam nem trabalham nas zonas rurais do que nas zonas urbanas, conclui um relatório feito pelo Iscte - Instituto Universitário de Lisboa e citado esta quinta-feira pelo "Público". Ainda que a tendência a nível nacional nos últimos dez anos tenha sido de diminuição da taxa de jovens que não estudam nem trabalham - baixou de 13,1% em 2009 para 9,5% em 2019 -, a investigação mostra que nem todos os territórios recuperaram da mesma forma.

Nas zonas rurais, a taxa de jovens que não estudam nem trabalham era de 11,5% em 2019, um valor mais elevado do que aquele que é registado nas cidades, de 9,2%. De acordo com o relatório, estes dados revelam "desigualdades territoriais no acesso a oportunidades de emprego e educação, tornando os jovens de certos territórios mais vulneráveis a tornarem-se NEET", sigla internacional para descrever quem não estuda, nem trabalha.

Francisco Simões, investigador do Centro de Investigação e Intervenção Social do Instituto Universitário de Lisboa, explicou que, além das fragilidades económicas que se verificam nas regiões rurais, existe outro fator de risco, que é o abandono escolar precoce. E surge também a questão da fácil mobilidade: "os jovens mais qualificados destas zonas vão-se embora, enquanto os menos qualificados ficam. Têm mais dificuldades em sair e estão condenados à precariedade".