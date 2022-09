Costa Andrade sobre lei da eutanásia: “a lei esquece as diferenças entre eutanásia e suicídio”

Depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter enviado o diploma do Parlamento que despenaliza a morte medicamente assistida para o Tribunal Constitucional, e a poucos dias de ser conhecida a decisão dos juízes, Manuel da Costa Andrade, que presidiu ao TC durante mais de quatro anos e abandonou recentemente o cargo, deixa críticas à lei da eutanásia, considerando que esta "assenta numa contradição ao nível dos fundamentos teóricos ou filosóficos".

Num artigo de opinião publicado esta quinta-feira no "Público", o ex-presidente do Tribunal Constitucional entende que "a lei esquece as diferenças entre eutanásia e suicídio". Já em relação aos profissionais de saúde envolvidos no processo, "ao cometer aos médicos o preenchimento dos vazios e silêncios e a fixação dos sentidos, a lei introduz contingência e variabilidade e sacrifica a autonomia do paciente".

O principio do "sofrimento intolerável" é também discutido e são lançadas duas questões, já que para Costa Andrade "não se afiguram unívocos o significado e a função normológicas do 'sofrimento intolerável'". O sofrimento intolerável "vale como critério autónomo e suficiente para, preenchendo a hipótese normativa, justificar a antecipação da morte? Ou, pelo contrário, a sua relevância está incindivelmente associada aos momentos seguintes — 'lesão definitiva e de gravidade extrema' ou, em alternativa, 'doença incurável e fatal' — e, como tal, dependente da existência de qualquer deles?"

Caso o "sofrimento intolerável" seja considerado critério autónomo, "será bastante o sofrimento psíquico, resultante de uma frustração (sentimental, profissional…) irreversível e com um impacto tão profundo e demolidor que a vida deixa de ter sentido e sobra apenas a vontade de morrer?"

Além disso, escreve Costa Andrade, a considerar-se uma lesão definitiva e de gravidade extrema, "poderá antecipar-se a morte do desportista de elite que, perdendo as pernas num acidente, arrasta o sofrimento intolerável da perda irreversível do único modo de vida que dava sentido à sua existência e quer, decididamente, morrer?"

Para o antigo presidente do Tribunal Constitucional, "uma lei não será forçosamente inconstitucional por descriminalizar a eutanásia, mas sê-lo-á seguramente se desatender aquelas exigências. Pecado em que o diploma incorre a vários títulos, veniais uns, capitais outros".