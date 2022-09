Conselho de Ministros sobre florestas. Associações querem ser ouvidas

O Conselho de Ministros dedicado à floresta, e que será presidido por Marcelo Rebelo de Sousa, está marcado para esta quinta-feira, mas as associações ligadas ao sector, escreve esta quinta-feira o "Jornal de Notícias", reclamam ser ouvidas e contestam vários dos diplomas discutidos, desde o arrendamento forçado aos limites à propriedade forçada e à imposição da limpeza das florestas.

"Para serem eficazes e exequíveis, as medidas devem ser feitas em conjunto com os destinatários, mas as organizações florestais não foram ouvidas", disse Luís Mira, secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal. "Matérias complicadas sobre as quais o Presidente da República terá que se pronunciar não devem ir a Conselho de Ministros."

Também a Confederação Nacional da Agricultura fala em "espoliação prática do direito de propriedade dos pequenos e médios proprietários" e acusa a tutela do uso de "medidas de coação direta, embora de reduzida eficácia", que têm como base a "ameaça de pesadas multas a quem não cumprir".