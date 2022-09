Nova vacina contra a covid-19 vem de Cuba, chama-se Soberana e pode vir a envolver três doses

Cuba está à beira de anunciar uma nova vacina contra o novo coronavírus ainda em março, com dois dos quatro imunizantes que estão a ser desenvolvidos a iniciar a terceira e última fase de testes, segundo avancou o governo cubano.

Duas das vacinas que estão a ser desenvolvidas em Cuba chamam-se Soberana, o que é visto como um exercício de orgulho nacional no desenvolvimento de vacinas próprias em resposta à crise sanitária mundial.

Os outros dois imunizantes que estão a ser desenvolvidos em Cuba têm a designação de Abdala, o nome de um poema escrito pelo ícone revolucionário cubano José Martí, e Mambisa, numa alusão aos guerrilheiros cubanos que travaram uma guerra sangrenta pela liberdade contra Espanha.

Os cientistas cubanos vão iniciar os testes finais para as vacinas Soberana-02 e Abdala ainda em março, segundo noticia a CNN, numa altura em que o país vive um aumento de casos com o surto, após ter tido algum sucesso, em 2020, no controle da epidemia. Mas uma reabertura a viagens internacionais decidida em dezembro foi mal sucedida, gerando um aumento de casos no país, particularmente letal em fevereiro.

Segundo os cientistas cubanos, a vacina que está a ser desenvolvida no país irá representar um 'virar de jogo', não apenas em relação aos casos de infeção, mas também para os impactos desastrosos que a pandemia está a gerar na economia.

Em março, "o objetivo principal do ensaio clínico é o de mostrar a eficácia clínica de nossa vacina candidata e depois poderemos estar em condições de iniciar a vacinação em massa em Cuba e em outros países do mundo", salientou Dagmar Garcia Rivera, investigador do Finlay Institute for Vaccines, administrado pelo governo cubano.

Cuba produziu 300 mil doses da vacina Soberana

Com o terceiro ensaio da vacina Soberana-02, os médicos cubanos prevêem que a partir de março estarão em condições de imunizar os 44 mil participantes no ensaio clínico que vai decorrer no país. Segundo adiantaram à CNN, já foram produzidas em Cuba mais de 300 mil doses de vacina e a produção poderá aumentar se os testes demonstrarem, como esperam, que o imunizante Soberana-02 é seguro e eficaz.

Em estudo, está o facto de a vacina Soberana-02 exigir a administração de três doses. “Precisamos de muitas vacinas para vacinar 11 milhões de cubanos e, neste caso, Cuba precisará de 30 milhões de doses”, salientou Tania Crombet Ramos, diretora do Centro de Imunologia Molecular em Havana, citada pela CNN, assumindo estar confiante que Cuba acabará por ter mais de uma vacina aprovada.

Apesar da proeza que envolve a produção massiça de vacinas, num país onde a economia foi particularmente atingida pela pandemia e alvo do aumento das sanções dos Estados Unidos sob o Governo de Donald Trump - e onde os cubanos atualmente têm dificuldade em encontrar medicamentos básicos -, as autoridades de saúde cubanas assumem-se confiantes no objetivo de vacinar toda a população até ao final de 2021.

Cuba também prevê poder vir a vender no exterior ou doar doses adicionais da vacina contra a covid, na mira, até, de comercializar uma espécie de "férias de vacinação" para ajudar a indústria do turismo do país a recuperar.

Segundo Jose Moya, especialista peruano em saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS) da Organização Pan-Americana da Saúde baseado em Havana, é positivo o facto de os cientistas cubanos envolvidos na produção de vacinas estarem a cumprir os protocolos internacionais e a fornecer informação atualizada sobre estes progressos.

"Estamos a acompanhar estes resultados com atenção, em primeiro lugar porque a população cubana beneficiará diretamente com as suas vacinas candidatas, o que poderá controlar a transmissão no país", sublinhou o responsável da OMS, lembrando que “o facto de Cuba ter quatro vacinas candidatas é uma boa notícia não apenas para Cuba, mas também para o Caribe e a América Latina”.

O Irão já começou a avaliar a vacina Soberana-02, que está a ser produzida em Cuba, e o México está em negociações com o país para iniciar as avaliações em breve. Segundo a CNN, também o Suriname e o Gana estão interessados ​​em comprar vacinas cubanas quando estiverem prontas.