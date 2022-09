Portugal acolhe o programa de estudos de 2022 da Universidade Internacional do Espaço

A Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space) e o Instituto Superior Técnico (IST) foram selecionados pela Universidade Internacional do Espaço (ISU - International Space University) para organizar a edição de 2022 do seu Programa de Estudos Espaciais. O curso trará a Portugal mais de uma centena de estudantes, professores e especialistas da Agência Espacial Europeia (ESA), da NASA e de outras agências.

“O conselho de administração da ISU reconheceu a elevada qualidade da proposta apresentada pela Agência Espacial Portuguesa e pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa”, destaca um comunicado daquela instituição, “e decidiu realizar o Programa de Estudos Espaciais de 2022 (SSP22) na região de Lisboa, Portugal, no período de junho-agosto”. O projeto apresentado por Portugal prevê a realização do SSP22 no campus do IST da Alameda, em Lisboa, ou do Taguspark, em Oeiras, uma escolha que a ISU concretizará nos próximos meses.

“É uma grande honra ver Portugal selecionado como destino da edição de 2022 do SSP”, afirma Hugo Costa, diretor da Portugal Space e antigo aluno da ISU. “É mais um passo na concretização da estratégia Portugal Espaço 2030, uma vez que coloca a Agência Espacial Portuguesa como promotor de oportunidades associadas à educação e ao desenvolvimento de capacidades do sector com uma universidade internacionalmente reconhecida”.

Aproximar as empresas portuguesas da indústria mundial

Por outro lado, “é também uma oportunidade para fazer um ‘show-case’ das capacidades nacionais no Espaço e aproximar a nossa indústria e a nossa academia das principais agências internacionais e da indústria mundial”, acrescentou o diretor da Portugal Space.

Rogério Colaço, presidente do IST, sublinha que “o Instituto Superior Técnico é a primeira instituição de ensino superior portuguesa a receber esta importante escola em ciências e tecnologias do Espaço”. O IST tem várias linhas de investigação e de ensino dedicadas ao sector, “e será entusiasmante podermos partilhar e aprender com os melhores especialistas a nível mundial e receber os alunos mais empenhados". Por causa da ligação de Portugal ao mar, a proposta portuguesa prevê que o SSP22 aborde temas sobre a observação da Terra, o oceano e as alterações climáticas.

O Programa de Estudos da ISU irá incluir o contacto dos alunos com o ecossistema espacial português, prevendo-se visitas de campo a centros de investigação e empresas nacionais, incluindo startups. Como explica o comunicado da ISU, “a proposta portuguesa inclui o acesso a competências nacionais em matérias relacionadas com o Espaço em universidades, centros de investigação, agências governamentais e empresas privadas”. Estes recursos, “combinados com instalações académicas e residenciais de alto nível e um ambiente acolhedor e seguro, tornam a SSP muito promissora em 2022”.

Esforço nacional na promoção do Espaço

Hugo Costa esclarece ainda que “embora o SSP22 se realize na Área Metropolitana de Lisboa – no campus do IST da Alameda, em Lisboa, ou no campus do Taguspark, em Oeiras – o objetivo é englobar o maior número de atores nacionais do sector do Espaço que se queiram associar ao evento”. Assim, a Portugal Space quer “que seja possível, por exemplo, realizar visitas profissionais às diferentes instituições por todo o país e que este Programa de Estudos seja um esforço nacional na promoção do Espaço”.

O Programa de Estudos da ISU é uma experiência pensada para estudantes pós-graduados e profissionais das mais variadas disciplinas. O curso tem a duração de dois meses e cada edição tem tradicionalmente 120 participantes de 25 ou mais nacionalidades. É promovido pela ISU desde a sua fundação (1987) e acontece todos os anos num local diferente do mundo. Cobre as principais áreas do conhecimento - técnicas e não técnicas - ligadas ao Espaço, como a política, economia e direito, negócios e gestão, humanidades, engenharia, ciências físicas ou aplicações espaciais.

O SSP tem uma extensa rede internacional e multidisciplinar, composta por antigos alunos do programa, pelos 150 professores da ISU e por professores convidados. A rede de antigos alunos tem desenvolvido projetos em áreas como sistemas de alerta e mitigação de desastres ou o uso das tecnologias espaciais para a saúde humana, e tem tido um papel importante na própria criação de agências espaciais.

A International Space University é uma instituição privada sem fins lucrativos reconhecida como um instituto de ensino superior pelo Ministério da Educação francês, por várias universidades e agências espaciais. É especializada em formar os futuros líderes da comunidade espacial global no seu campus central em Estrasburgo (França) e em universidades em todo o mundo. Desde a sua fundação já formou mais de 5000 estudantes de 110 países.