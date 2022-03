Vale da Rosa: 80 mil toneladas de resíduos por limpar

Cerca de 80 mil toneladas de resíduos perigosos — contendo escórias de arsénio, cádmio, chumbo, mercúrio, níquel e manganês, misturados com “tout-venant” (areia e brita compactada) — estão amontoadas há, pelo menos, 12 anos num terreno em Vale da Rosa, no concelho de Setúbal. E continua a não ser certo quem se vai responsabilizar pela sua remoção para tratamento em local adequado.

O alerta para a existência deste passivo nas imediações do complexo municipal de atletismo, junto à “Nova Setúbal”, foi dado em junho de 2020 pela associação ambientalista Zero. Na sequência dessa denúncia, a Inspeção-Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território (IGAMAOT) e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) confirmaram a existência dos resíduos numa área de 7800 metros quadrados. E a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT) atribuiu a responsabilidade da sua remoção ao proprietário do terreno, o Millennium BCP. Sobre o banco recaem um processo de contraordenação grave, instaurado pela IGAMAOT, e três notificações da CCDR para remover e enviar para tratamento as 80 mil toneladas de resíduos perigosos, o que pode custar cerca de €10 milhões, apurou o Expresso.