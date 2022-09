Alemanha vai alterar recomendação sobre vacina AstraZeneca para maiores de 65 anos

A Comissão Permanente para a Vacinação na Alemanha vai alterar a recomendação que limitava o uso da vacina da AstraZeneca para maiores de 65 anos, anunciou este sábado o chefe do organismo, Thomas Mertens. No ensaio da AstraZeneca não foram avaliados casos suficientes de maiores de 65 anos para permitir tirar conclusões sobre a eficácia da vacina acima desta faixa etária, o que levou vários países europeus, entre eles Portugal, a emitir a recomendação de que a vacina não seria aconselhável neste casos. Em declarações cadeia de televisão alemã ZDF, Thomas Mertens admitiu que a recomendação causara problemas na aceitação da vacina na Alemanha.

"Nós nunca criticámos a vacina, só criticámos o facto de não haver dados suficientes sobre a sua eficácia em maiores de 65 anos. A vacina é boa e os novos dados permitem-nos agora uma maior valorização", admitiu Thomas Mertens este sábado. A comissão de vacinação alemã prepara-se assim para uma nova recomendação à luz dos novos dados, precisou o responsável.

No caso da AstraZeneca, Mertens não descarta a possibilidade de o intervalo entre as duas tomas seja maior no futuro. Depois de um início lento e de problemas na campanha de vacinação na Alemanha, o processo começa a acelerar-se ainda que alguns cidadãos mantenham reservas perante as vacinas, sobretudo em relação à da AstraZeneca.

Em Portugal, e segundo um relatório do Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC) divulgado esta semana, já foram administradas pelo menos 30 doses da vacina da AstraZeneca a cidadãos maiores de 70 anos. Tal como noutros países, também em Portugal a norma emitida pela Direção-geral de Saúde desaconselha a utilização desta vacina em cidadão com mais de 65 anos.

No entanto, a mesma norma da DGS também refere que "em nenhuma situação deve a vacinação de uma pessoa com 65 ou mais anos de idade ser atrasada". Ou seja, estando só disponível esta vacina ou faltando doses das outras, admite-se a administração da vacina da AstraZeneca aos mais idosos.