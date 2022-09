Pedem-lhes que fiquem em casa, mas a casa “está a arder”. Estudantes convocam nova Greve Climática para 19 de março

“Em contrarrelógio erguemo-nos para lutar pelo cumprimento dos prazos que o planeta nos dá. Não há tempo a perder. A luta pelo futuro já começou e não pode ser adiada”: eis o apelo deixado pelos organizadores da Greve Climática Estudantil, com uma nova mobilização convocada para 19 de março.

“Voltamos à ação porque, face a todas as promessas vazias, de líderes e instituições, precisamos de um plano real, construído pelo movimento por justiça climática, por todas as pessoas, para todas as pessoas”, exortam, em comunicado, os dinamizadores da iniciativa.

A organização desta nova Greve Climática Estudantil assegura que a mobilização vai decorrer em, pelo menos, 18 localidades confirmadas até agora: Alcácer do Sal, Algarve, Aveiro, Bragança, Caldas da Rainha, Coimbra, Entroncamento, Évora, Guimarães, Lamego, Lisboa, Mafra, Montijo, Odemira, Pico, Porto, Setúbal e Viseu.

“Está na hora de pegar nos extintores”

“2021 é o ano para começar e recuperar”, afirmam os porta-vozes do movimento. “A nossa casa está a arder e as pessoas na linha da frente a sofrer. No último ano fomos abalados por uma nova crise a somar às que já enfrentamos — económica, migratória, social e climática —, mas está na hora de pegar nos extintores”, referem.

Os estudantes saem à rua para reivindicar “a criação de milhares de empregos para o clima nos sectores-chave que reduzem as emissões e o encerramento das infraestruturas mais poluentes, garantindo a proteção e requalificação dos trabalhos”.

Entre as propostas estão igualmente “a criação de um plano habitacional; a criação de um plano nacional florestal e agrícola, fundamentado na agroecologia e na permacultura; o incentivo a projetos benéficos às zonas rurais e que proceda à adequação das áreas florestais às condições climáticas atuais e futuras”, além da “integração do estudo das alterações climáticas e da ecologia nos currículos escolares”.