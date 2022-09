O caso do jovem que confessou nas redes sociais ter violado uma mulher: o que diz a polícia, o que diz a lei e o que diz a psicologia

“Qual foi a coisa mais bizarra que praticaste no ato sexual?” Eis a pergunta que o humorista Fábio Martins fez durante um direto na rede social Instagram a um jovem de 19 anos que, entre risos, hesitou na resposta. “Opá, não posso contar aqui”, disse o adolescente, antes de um amigo, ao seu lado, ter partilhado a história com entusiasmo. “Já sei o que é que foi! Violar uma gaja, deixá-la e ir lá o INEM.” Em seguida, o alegado violador, que assevera não estar a contar a história passada em Viseu “para ter piada” mas que a apresenta com um sorriso no rosto, chega mesmo a revelar o nome da vítima e desvaloriza: “Foi só uma vez”.

