Madeira. As ilhas onde se vive a vida quase normal

São três da tarde e a esplanada do bar Os Castrinhos está quase cheia. Os clientes vêm pelas sandes e, claro, pela poncha, que tem fama de ser das melhores. Três jovens sentados numa mesa à sombra vieram por isso e para socializar. Luana Sousa está no secundário, Pedro Andrade e Carlota Mota entraram em setembro para a Universidade de Évora, mas a pandemia trocou-lhes as voltas. Ainda aguentaram os primeiros meses, vieram de férias no Natal e regressaram ao continente, mas a 10 de fevereiro decidiram que, se era para ter aulas online, era melhor tê-las em casa, na Madeira.

“Fomos poucas vezes à universidade e não tivemos praxe, nada do que é a vida académica.” Depois de ponderar todas as variáveis, Pedro, que entrou em Desporto, decidiu arrumar as malas e fazer o resto do semestre em casa. “Ao menos aqui temos qualidade de vida”, explica Carlota, que anda no 1º ano de Enfermagem e acredita que, se calhar, no próximo ano, terá direito a experimentar o ambiente universitário. Por enquanto, a melhor opção é estar onde, pelo menos, é possível beber uma poncha de maracujá com os amigos.