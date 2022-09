Caso SEF. Testemunha muda versão e implica inspectores. “Não quis prejudicar ninguém mas agora estou a dizer a verdade”

Paulo Marcelo é um homem magro e nervoso e as constantes repreensões do juiz Rui Coelho não o ajudam a acalmar. O vigilante esteve de serviço no aeroporto de Lisboa no dia 11 de março de 2020 e foi encarregado de vigiar Ihor Homeniuk, quando o imigrante ucraniano começou a ter um comportamento "anormal" depois de o SEF lhe ter recusado a entrada em Portugal. "Foi uma noite difícil. Gritou a noite toda", descreveu o segurança que deixou de trabalhar no aeroporto depois da morte de Ihor. "Só fiz mais um turno".

