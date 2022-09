Caso SEF: segurança que desmentiu ter sido agredido por Ihor é ouvido esta quarta-feira

O julgamento dos três inspetores do SEF acusados de matarem Ihor Homeniuk prossegue esta quarta-feira com a audição de dois seguranças que manietaram o imigrante com fita-cola.

Um deles, Paulo Marcelo, esteve na origem de uma mentira que terá provocado a intervenção dos três suspeitos: no fim do turno, correu um boato de que teria sido agredido pelo imigrante com um sofá. Mas o próprio desmentiu ter sido agredido quando foi ouvido pelas autoridades.

Este episódio foi notícia no Expresso, em dezembro. Às oito da manhã de 12 de março de 2020, na mudança de turno dos seguranças e dos inspetores, o responsável da empresa de segurança Prestibel recebeu a informação de que um dos seus homens, Paulo Marcelo, tinha sido agredido por Ihor “com um sofá” e tinha ficado a coxear. Avisou o coordenador do SEF, que pediu a um subordinado que averiguasse a situação.

“Por acaso”, foram designados para essa missão os inspetores Laja, Silva e Sousa, os três acusados pelo homicídio, que tinham acabado de entrar ao serviço. Segundo a investigação da IGAI e do Ministério Público, os três decidiram “vingar” a suposta agressão de Ihor ao segurança através de socos, pontapés e bastonadas. Durante 20 minutos espancaram o imigrante, que acabou por morrer nove horas depois, na sequência dos ferimentos e pelo facto de estar algemado.