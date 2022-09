Covid-19. Presidentes dos tribunais superiores e PGR já foram vacinados

O hospital das Forças Armadas foi, na ultima quarta-feira, palco de uma discreta cimeira que juntou os representantes das mais altas instâncias judiciais de Portugal. António Piçarra, presidente do Supremo Tribunal de Justiça; João Caupers, presidente do Constitucional; Lucília Gago, PGR; e José Tavares, presidente do Tribunal de Conta,s foram vacinados contra a covid-19. O Expresso perguntou ao Supremo Tribunal Administrativo se a presidente Dulce Neto foi igualmente inoculada mas ainda não teve resposta.

Este grupo de magistrados recebeu parte das cerca de mil vacinas destinadas pelo Governo a proteger já representantes dos órgãos de soberania, que inclui governantes, políticos e deputados. Quanto aos outros magistrados e funcionários dos tribunais, ainda não se sabe quando serão inoculados contra o o novo coronavírus.

Para além de ter decidido vacinar os dirigentes máximos dos tribunais superiores, o Governo pediu aos representantes dos vários tribunais que indicassem ainda uma lista de prioritários que serão vacinados já, mesmo que não pertençam a qualquer grupo grupo de risco. O Conselho Superior da Magistratura, o órgão de disciplina dos juízes, por exemplo, indicou todos os seus 17 membros mas, segundo o "Público", alguns disseram que se recusam a ser vacinados já, por entenderem que não fazem parte de qualquer grupo de risco.

O Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais também considerou prioritários todos os seus dez membros efetivos, tendo três sido indicados por serem presidentes dos tribunais de segunda instância. O jurista João Taborda da Gama recusou integrar a lista de prioritários por não fazer parte de qualquer grupo de risco e por considerar não ser justo passar à frente de idosos, doentes e profissionais de saúde.

O Tribunal de Contas indicou uma conselheira que sofre de doença e dois diretores. Fez ainda uma lista de todos os juízes ordenados por ordem decrescente de idade. O Supremo Tribunal de justiça indicou o vice e uma lista de funcionários judiciais.

O Constitucional indicou mais três nomes a serem vacinados para além do presidente: o vice Pedro Machete (que já foi vacinado) , a chefe de gabinete e o Secretário de Justiça.

A Procuradoria Geral da República não divulgou qualquer lista, mas o Expresso sabe que já foram feitos contactos com os coordenadores das comarcas para elaborar uma lista.

Neste momento, os tribunais estão a funcionar a meio gás e só tratam dos processos que envolvem presos ou casos de violência doméstica, maus tratos a menores ou insolvências. Grande parte dos magistrados está em teletrabalho e os funcionários judiciais, que correm mais perigo por estarem em contacto com o público, não foram incluídos em qualquer lista específica.

Texto corrigido às 15h26 com informação sobre a elaboração da lista de prioritários