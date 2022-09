Um em cada seis jovens portugueses vive em casas sobrelotadas

“Não tenho o meu silêncio.” Inês Silva é uma estudante universitária de 19 anos que não sabe o que é ter “privacidade” desde que começou a tirar o curso na Universidade de Aveiro, em 2019. “Nessa altura éramos nove raparigas num apartamento com três quartos e uma sala. Com esta disposição acabamos por perder o direito à sala de estar”, conta. Em casa dos pais, Inês tinha um quarto individual, e não foi fácil habituar-se a partilhar o espaço com outra pessoa: “Senti algum desconforto quando comecei a reparar que eu e a minha colega de quarto tínhamos rotinas diferentes. Por exemplo, eu prefiro mergulhar no estudo à noite, enquanto ela prefere deitar-se mais cedo e ter uma boa noite de sono. Sempre me senti desconfortável em prejudicá-la no seu descanso”, lamenta. Ora, esse problema estaria resolvido com uma sala de estar — se a mesma existisse.

Com ou sem sala de estar, são nove pessoas numa casa com três quartos: o resultado desta conta, segundo os critérios do Eurostat, faz com que Inês viva numa casa sobrelotada, um problema que a entidade europeia identifica quando o número de divisões de um alojamento é insuficiente para a dimensão e perfil demográfico do agregado que vive lá. Dentro da União Europeia (UE), Portugal nem é dos países com pior registo nesta matéria: está acima da média de Bruxelas, e a percentagem de cidadãos a viver numa casa com demasiada gente até tem diminuído ligeiramente nos últimos anos.