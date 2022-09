Mau tempo. Circulação de comboios na Linha de Cascais restabelecida nos dois sentidos

A circulação de comboios na Linha de Cascais foi restabelecida nos dois sentidos pelas 21:40 de hoje, após ter estado interrompida durante cerca de nove horas devido à queda de uma árvore, avançou fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

"Não temos conhecimento de nenhuma vítima associada às condições meteorológicas adversas", referiu o responsável da ANEPC, ao avançar que a grande maioria das situações verificadas foram de danos em edifícios e veículos, assim como inundações.

A ANEPC alertou hoje para a possibilidade de ocorrência de "cheias-relâmpago" em zonas urbanas, devido à subida do nível dos rios.

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) pôs sob aviso laranja 13 dos 18 distritos de Portugal Continental, incluindo toda a costa do país, e a amarelo cinco distritos do interior devido ao mau tempo.

De acordo com o instituto, os distritos do litoral, incluindo todo o Algarve, estão sob aviso laranja, que se deve sobretudo à precipitação, embora nos distritos mais a norte, Porto, Braga e Viana do Castelo, se devam também ao vento e à agitação marítima.