João Loureiro e os 500 kg de cocaína: "Não tenho nada a ver com aquele filme"

João Loureiro garantiu ter sido ouvido, durante quatro horas nas instalações da Polícia Federal brasileira em São Salvador, "na qualidade de testemunha" e a seu "pedido". Em declarações à SIC Notícias à saída da esquadra, o empresário e ex-presidente do Boavista garante nada ter a ver com a apreensão de meia tonelada de cocaína, no jacto privado em que viajou de Portugal para o Brasil.A 10 de fevereiro, as autoridades brasileiras apreenderam a droga escondida num avião particular e com destino a Portugal, na sequência de uma inspeção feitas à aeronave, estacionada na pista do Aeroporto Internacional de Salvador. Em declarações à televisão, João Loureiro garantiu que "a apreensão aconteceu quando já estava em São Paulo há alguns dias" e diz mesmo ter já comunicado à companhia aérea "que não iria regressar naquele voo, mas num voo comercial da Iberia para o qual já tinha comprado bilhete".

O ex-presidente do Boavista afirma que soube da apreensão de droga através da Comunicação Social e "imediatamente" se disponibilizou para prestar declarações à polícia. "Achei que devia cá ficar (no Brasil) porque podia dar a ideia de que me estava a eximir a responsabilidades", disse.

As autoridades brasileiras marcaram para sexta feira a inquirição ao empresário e João Loureiro garante que a conversa "correu bem. As pessoas já entenderam que não tinha nada a ver com esse filme".

"São coisas que nos acontecem na vida"

Ainda no Brasil e a aguardar regresso a Portugal, João Loureiro foi ainda entrevistado pela CMTV, a quem contou ter vivido "um thriller, daqueles que vemos nos filmes". "São coisas que nos acontecem na vida e que não se desejam a ninguém", acrescentou.

Embora assumindo não poder esclarecer mais sobre a matéria que está "sob segredo de justiça", João Loureiro sempre foi acrescentando aos jornalistas que, ao contrário do que chegou a ser noticiado, a polícia brasileira não apreendeu documentos a partir do seu telemóvel. " "Forneci à polícia brasileira uma mensagem de Whatsaap que enviei ao comandante do avião para que houvesse uma rigorosa fiscalização da carga no possível voo de regresso" a Portugal.

À SIC, João Loureiro disse que "não tinha vontade de embarcar naquele voo porque houve coisas que não" lhe "agradaram" e que "já tinha decidido" cancelar a viagem. Sobre o seu companheiro de viagem para o Brasil, um empresário espanhol, João Loureiro garante não conhecer "esse senhor até ao momento do embarque" e diz ter apenas trocado com ele "conversa de circunstância".

Sobre a eventual presença dos agentes dos jogadores Hugo Cajuda e Bruno Carvalho no mesmo voo de regresso a Portugal, o ex-presidente do Boavista nada adianta. Mas, em comunicado conjunto, os dois empresários negaram ter estado alguma vez naquele jacto privado. Admitiram, porém que, dado o estado da pandemia, chegaram a ponderar regressar a Portugal naquele voo, mas que a hipótese não se chegou a concretizar, tendo já regressado ao país num voo comercial.

Dois dias depois da apreensão de droga, a administração da empresa portuguesa OMNI Aviação e Tecnologia explicou, em comunicado enviado à Lusa, ter sido contratada para fazer um voo executivo, com saída de Portugal e destino ao Brasil e, subsequente, regresso a Portugal poucos dias depois.

Numa nota à imprensa, a empresa esclarece que os passageiros a bordo eram um cidadão português e um espanhol e a tripulação, composta por três pessoas.A empresa esclareceu ainda que a informação de que dispunha era de que os passageiros viajavam por motivos profissionais, tendo o voo ocorrido a 27 de janeiro, depois de inicialmente previsto para 26.

“Sucede que, quando o voo saiu de Cascais ainda não havia a informação/publicação do Despacho nº 1125-D/2021, de 27 de janeiro, através do qual se procedia à suspensão de voos de e para o Brasil (a partir das 00:00 do dia 29 de janeiro”, informou.

Posteriormente, e tendo tomado conhecimento do despacho que punha em causa a autorização para o voo de regresso a 01 de fevereiro, a OMNI Aviação foi notificada para fazer novo pedido de autorização, mas como “voo de repatriamento”. Contudo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) recusou este pedido a 8 de fevereiro, um dia antes da apreensão da droga, por não estarem preenchidos os requisitos de um “voo de repatriamento”, aclarou a empresa.