“Proposta de alteração do mercado em Viseu é uma barbaridade”, diz ao Expresso Álvaro Siza

A partir de Viseu estalou uma polémica sobre preservação de património que está já a ter repercussões nacionais. Em causa está uma intervenção arquitectónica no Mercado 2 de Maio feita à revelia e em contradição com o trabalho de recuperação e restauro feito nos anos de 1990 por Álvaro Siza e António Madureira. O atual executivo camarário pretende proceder a uma cobertura total do mercado, o que suscitou uma Carta Aberta dinamizada por um movimento de cidadãos das áreas de Arquitetura, História da Arte, Gestão do Património e Programação /Ação Cultural, indignados com o que consideram ser “um grave e inadmissível atentado patrimonial e urbanístico”.

Os subscritores consideram ser “um dever de cidadania denunciar – e não admitir – que mais de 4 milhões de euros do erário público sejam gastos numa obra profundamente atentatória do património da cidade”. Entre os signatários estão Eduardo Souto de Moura, Simoneta Luz Afonso, Dalila Rodrigues, Vítor Serrão, João Luís Carrilho da Graça, Manuel Aires Mateus, Maria José Goulão ou Pedro Santos Guerreiro. O Expresso dirigiu na tarde de ontem um conjunto de questões sobre este tema à presidência da Câmara Municipal de Viseu, mas não obteve ainda qualquer resposta.

Esta tarde, Álvaro Siza Veira aceitou pronunciar-se sobre o tema em exclusivo para o Expresso.

O que se está a passar com o mercado de Viseu suscita a questão de saber como é que os arquitetos defendem os direitos de autor?

Direitos de autor é algo que acabou. Vindo diretamente da União Europeia, acha-se que não há direitos de autor. Legislação portuguesa, neste momento, é no sentido de que quem quiser trabalhar numa obra de qualquer outro arquiteto, basta o dono da obra e o novo arquiteto escreverem a prevenir que vão fazer uma intervenção na obra, ao abrigo do artigo tal, da lei tal. Só falta vir uma medida em que tenhamos de agradecer. O que se pode dizer é que não existem direitos de autor para a arquitetura.

Isso é incontornável?

Não sei. Pode haver uma porta... Sei de um caso que ocorreu recentemente em que, após três anos de tentativas, o Tribunal de Contas aceitou o direito do autor porque o projeto ou contrato em questão tinha sido assinado antes de esta lei estar em ação...

Isso foi o arquiteto Souto de Moura?

Exatamente. Portanto, creio que poderá abrir aqui uma porta... (Trata-se de um projeto a Biblioteca Municipal do Porto). Irei tentar alguma coisa em relação a isto, porque quando fiz o projeto de recuperação do mercado, que foi aprovado, a situação era a mesma, uma vez que ainda não havia a tal nova legislação.

Tem estado em silêncio até agora...

Até agora não me pronunciei porque não sabia desta exceção. Para mim é claro: o arquiteto mandou uma carta a comunicar isso, dizendo que iria fazer um grande esforço para estar à altura na sua intervenção. Ora, a sua intervenção é, nada mais, nada menos, do que eliminar, numa zona densa de Viseu, um espaço aberto magnífico, do qual fiz a recuperação, mantendo as magnólias. Mantendo, não: até plantando magnólias, porque haveria algumas, mas eram poucas e estavam em mau estado.

A Câmara de Viseu nunca o contactou?

O anterior presidente, Fernando Ruas, contactou-me, convidando-me para fazer num coberto no mercado. Expliquei-lhe que um coberto não fazia, porque iria dar cabo de um espaço público magnífico. Seria um total disparate. Viseu tem a preciosidade de dispor de um espaço aberto no meio do centro histórico, uma zona densa.

Nunca esteve de acordo com a solução que está a gora a ser proposta?

Nunca. Isso foi o que me foi proposto pelo anterior presidente, e eu disse que não faria um coberto. Não acredito que as magnólias se aguentem debaixo de um coberto. Ainda por cima, pelo que sei, é com painéis solares.

Propôs uma alternativa?

Sim. Uma vez que me disseram que havia uma pressão grande, disse que faria uns cobertos para proteger cada uma das bancas. Como de resto foi, e ainda é, em muitos mercados dessa época. Isso era possível. Fiz a minha proposta, mas não foi aceite. Mais tarde resolvem fazer um concurso público. Ainda por cima cravaram-me cópias dos desenhos porque os tinham perdido na Câmara. Não quis ser mal educado e enviei os desenhos. E agora sabe-se o que se passou. Embora seja dito que é para respeitar o projeto ‘tão bom’ daquele arquiteto... A conversa é esta.

Conhece o projeto que a Câmara de Viseu se propõe concretizar?

Recebi umas fotografias. Há uma cobertura total do espaço, com a ideia de que se podem manter as magnólias, coisa que não acredito.

Como classifica esta alteração do mercado?

Para mim é uma barbaridade. Agora há esta tendência para cobrir tudo o que é mercado – ainda não vi o projeto, mas dizem-me que é o que se está a passar com o mercado do Bolhão – o que é o primeiro passo para acabar com os mercados e fazer centros comerciais. Ainda ontem ouvi na televisão uma entrevista com um escritor, que dizia uma coisa que o meu pai também nos dizia. Fomos várias vezes a Espanha e os mercados eram o primeiro local onde o meu pai ia. Ele dizia exatamente o que ouvi nesta entrevista: num mercado sente-se o pulsar da cidade, a identidade da cidade. Em espaços mais densos, um espaço aberto como aquele, é uma maravilha. O mercado do Bolhão provou, até esta decisão recente, que a frequência que tinha não era só de turistas. Era o quotidiano das pessoas. Sempre teve movimento. Sempre foi um centro social. É um sítio público que tem como uma das componentes, ser uma praça. Ser um aberto na cidade.

No caso do mercado de Viseu aceita que seriam necessárias algumas alterações pontuais?

Sim, sim. A proposta que fiz ia nesse sentido. Não punha em questão o aberto. Pretendia cobrir as bancas com material com saliência suficiente para abrigar as pessoas que parassem para comprar alguma coisa. Ou seja, não punha em questão o ser um espaço aberto. O Bolhão era assim. Tinha uns cobertos parciais.

Os atuais responsáveis pela Câmara alguma vez o consultaram sobre este processo?

Não. A ideia que tenho é que inclusivamente contrariam formalmente o que propus.

O que está em causa ultrapassa o projeto em si mesmo?

Claro. É o oposto do projeto. Retira os muros todos e ficam umas coisas em ferro horripilantes, que diz o arquiteto viseense ter-se inspirado nas folhas das árvores. Além do mais, o que se propõe significa acabar com o palco, que era uma coisa que existia, uma vez que estudei uma solução em que, aproveitando o desnível, havia uma parte preparada para eventos, e espetáculos musicais