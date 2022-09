10 notícias que marcaram o dia

Menos de metade das pessoas infetadas com covid-19 mantêm anticorpos ao fim de nove, dez meses

Cerca de um quarto das pessoas que estiveram infetadas com o vírus não desenvolveu anticorpos ou perdeu-os nos primeiros meses após o diagnóstico de infeção, de acordo com os resultados preliminares de um estudo promovido pela Ordem dos Médicos, em parceria com outras instituições.

Apoio à família para quem está em teletrabalho é aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros

Governo vai alargar o apoio concedido às famílas com crianças por causa do encerramento de escolas ao profissionais em teletrabalho. Mas os requisitos de acesso serão mais restritivos. Conselho de Ministro deverá aprovar esta quinta-feira a medida.

Caso Valentina. Mãe de criança morta em Peniche garante que filha mostrava alegria com o pai

A mãe da criança morta em Peniche alegadamente pelo pai e pela madrasta disse esta quarta-feira no Tribunal de Leiria que a filha mostrava alegria sempre que estava com o progenitor e nunca referiu qualquer agressão.

SNS 24 atendeu mais de um milhão de chamadas em janeiro

A linha telefónica SNS 24 atingiu o máximo da procura em janeiro, com um milhão e 94 mil pessoas a ligarem, tendo recebido num só dia quase 55 mil chamadas, segundo dados avançados esta quarta-feira à Lusa pelo presidente da SPMS.

Anular o contrato de telecomunicações poderá ficar mais barato

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) avançou com uma proposta ao Governo para diminuir os custos na altura de quebrar os contratos de fidelizarão com as empresas de comunicações. Segundo o "Jornal de Notícias", a Anacom propõe que seja cobrado ao cliente entre 10% e 20% das mensalidades até ao fim do vínculo contratual.

MAI. Câmaras nos uniformes dos polícias estão numa fase avançada

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou no Parlamento esta quarta-feira que as bodycams [pequenas câmaras de filmar incorporadas nos uniformes dos agentes da PSP] estão incluídas na proposta de videovigilância que está em processo legislativo. Cabrita anunciou que o projeto já foi analisado pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) e pela Comissão Nacional de Proteção de Dados.

PAN pede audição urgente do presidente do TC sobre declarações homofóbicas

O PAN entregou esta quarta-feira um requerimento no Parlamento a solicitar uma audição urgente do recém-eleito presidente do Tribunal Constitucional (TC), João Caupers, devido a declarações homofóbicas, ontem reveladas pelo Diário de Notícias. João Caupers descreveu em 2010 os homossexuais” como uma 'nexpressiva minoria cuja voz é despropositadamente ampliada pelos media'

Príncipe Filipe, marido de Isabel II, internado aos 99 anos

O príncipe Filipe Mountbatten, marido da rainha Isabel II, deu entrada no hospital terça-feira à noite, depois de se ter queixado de não se estar a sentir bem. O internamento foi anunciado pelo Palácio de Buckingham, em comunicado, esta quarta-feira.

Bruxelas anuncia plano para combater novas variantes do coronavírus e reforçar capacidade de produção de vacinas

Bruxelas anunciou esta quarta-feira a HERA (‘Humanities in the European Research Area’) Incubator, que tem por principais objetivos reforçar o combate às variantes do coronavírus, acelerar o processo de aprovação de novas vacinas e aumentar a capacidade de produção das mesmas. Entre as medidas a tomar está o reforço da troca de informação dentro da União Europeia sobre as novas variantes, a criação de um mecanismo de autorizações de emergência para vacinas, a agilização da certificação de novas (ou reconvertidas) unidades de fabrico ou o aumento da cooperação e troca de informação entre fabricantes.

Mais 2324 infetados, 127 mortes e 5342 recuperados em Portugal

Os internamentos continuam a baixar: há esta quarta-feira menos 345 doentes hospitalizados (total: 4137) e menos 33 em unidades de cuidados intensivos (total: 719). O número de internados em UCI cai há cinco dias consecutivos.