Covid-19. Os dois doentes transferidos de Lisboa para a Madeira estão recuperados e tiveram alta

Os dois doentes que foram transferidos de hospitais da grande Lisboa para a Madeira no fim de Janeiro estão recuperados e tiveram alta. A nota oficial do serviço regional de saúde adianta que as duas pessoas vão continuar internadas para já.

Ainda não se sabe como e quando estarão em condições clínicas para fazer a viagem de regresso a casa. Os dois doentes chegaram à Madeira em estado crítico quando, na área da grande Lisboa, era grande a pressão sobre os hospitais e sobre as unidades de cuidados intensivos.

A 29 de Janeiro, depois de ter autorização das famílias, três doentes foram encaminhados para a Madeira e transportados num avião da força aérea. A operação era delicada, já que as duas mulheres e o homem estavam em estado crítico, e correu bem.

Os doentes, que vinham do Hospital Beatriz Ângelo e do São Francisco Xavier, ficaram internados na unidade cuidados intensivos do hospital central do Funchal.

Um dos três doentes acabou por não resistir e morreu a meio da semana passada.

Para as outras duas doentes, o desfecho foi diferente e tiveram alta este domingo. Um domingo em que, pela primeira vez, o número de novos casos de COVID-19 na região desceu abaixo dos 80 e o número de de pessoas internadas está abaixo das 50, apenas 4 estão nos cuidados intensivos.

A Madeira não optou pelo confinamento geral e todas as atividades económicas estão abertas, de restaurantes a cabeleireiros e ginásios. No entanto, há recolher obrigatório que, nesta semana do Carnaval, será às seis da tarde. Quanto às escolas, está em vigor um regime misto: aulas à distância para 3º ciclo e secundário; ensino presencial para as crianças até aos 12 anos e cursos profissionais.