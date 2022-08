Escola pública vs. ensino privado. O que aproxima e afasta as duas realidades

No público ou no privado, Diana Frias nunca quis outra profissão que não a de professora. E há cinco anos que faz da Escola Internacional de Torres Vedras a sua casa. Mal terminou o curso, arriscou ir a uma entrevista para começar a dar aulas, foi aceite e hoje, com 27 anos, coordena o grupo de professores de português do ensino básico e secundário. Diana encontrou o seu lugar no privado e, apesar de concorrer todos os anos ao público, admite que o faz para perceber se ficaria colocada e não porque quer sair da escola onde trabalha.

No ano letivo de 2018/2019, Diana fazia já parte dos 6,9% de professores com menos de 30 anos que compunham o ensino particular. Esta percentagem, ainda que baixa, contrasta com os 0,5% de docentes mais jovens que trabalham no sector público. O corpo docente é muito mais envelhecido no público e a idade é precisamente uma das grandes diferenças entre os dois sectores. Aliás, nos estabelecimentos públicos, mais de metade dos professores (54,1%) tem mais de 50 anos. No privado encontram-se apenas 21,6%.