Sociedade Portuguesa de Psicanálise reativa linha de apoio psicológico

A Sociedade Portuguesa de Psicanálise reativou recentemente a linha de apoio psicológico criada em março do ano passado, depois de decretado o confinamento, no contexto da pandemia de covid-19. “Face a essa experiência e à situação pandémica atual, com um crescente número de casos, rutura dos sistemas de saúde, elevado número de mortes, desgaste e desespero de utentes e profissionais de saúde, pensamos ser nosso dever cívico e ético voltar a disponibilizar o nosso saber psicanalítico, colocando-o ao serviço da comunidade”, refere a presidente da associação, Luísa Branco Vicente, numa nota enviada ao Expresso.

Entre março e julho do ano passado, foram atendidas 2108 chamadas. Destas, 1924 foram efetuadas por adultos, 83 por crianças, 37 por famílias, 26 por adolescentes e 25 por idosos — ainda que, segundo a presidente, tenham sido “várias as pessoas idosas que escolheram a opção adulto e não idosos”.

Entre as várias razões que motivaram as chamadas, destacam-se o “medo de interagir” e o “medo de contaminar e ser contaminado” pelo vírus, “ansiedade”, “angústias de morte”, “solidão”, “desespero” e “sentimentos de abandono”. Foram expostos ainda outros problemas, como “insónias”, “crises de pânico” e “depressão e ideação suicida”. As “dificuldades laborais” e “dificuldades relacionais com familiares”, bem como o “medo do futuro”, também estiveram na origem de várias chamadas.

A linha, que é gratuita e confidencial, foi criada em março “como forma de estar presente e empenhada nos esforços solidários da situação de pandemia e de confinamento que a nossa comunidade portuguesa vivia”, refere a associação. O objetivo é “ouvir, conter, devolver, para tranquilizar as pessoas”, que estão “muito aflitas e ansiosas com a situação que estamos a viver”, explicou ao Expresso Luísa Branco Vicente, na altura em que o serviço foi criado.

Linha de apoio psicológico da Sociedade Portuguesa de Psicanálise: 300 051 920