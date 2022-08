Sismo de magnitude 3.5 em Rio Maior

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) deu conta esta sexta-feira de um sismo de magnitude 3.5 na escala de Richter, com epicentro a quase 10 quilómetros de Rio Maior, no distrito de Santarém.

O sismo foi registado pelas estações da Rede Sísmica do Continente, pelas 22h08.

Em comunicado, o IPMA especifica que o sismo, registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, teve epicentro localizado "a cerca de 10 km a norte de Rio Maior", numa zona de fronteira entre os distritos de Santarém e Leiria.

Na página do IPMA na rede social Twitter, vários utilizadores disseram ter sentido o abalo sísmico em concelhos como Alcobaça, Alenquer ou Cadaval, entre outros.