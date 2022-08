O histórico (e atribulado) paquete “Funchal” vai ser recuperado

No dia 29 de janeiro de 2021, a famosa leiloeira londrina, CW Kellock & Co, recebeu várias propostas para a compra do mítico paquete “Funchal”. A proposta mais alta foi apresentada por um grupo de cinco investidores norte-americanos, quatro deles milionários, baseados na Califórnia. Luís Miguel Correia, investigador e jornalista dedicado às causas do mar, confirmou que o contrato foi assinado esta sexta-feira, 12 de fevereiro em Londres. O clássico navio, lançado à água a 10 de fevereiro de 1961, vai agora ser recuperado como se tratasse de uma peça de coleção.

