Manuel Salgado suspeito de violação de norma urbanística e prevaricação

Manuel Salgado está indiciado pelos crimes de violação de norma urbanística e de prevaricação no caso da aprovação do Hospital CUF Tejo, em Alcântara, quando era vereador da Câmara de Lisboa com o pelouro do Urbanismo e Reabilitação Urbana. Em carta endereçada ao presidente da autarquia, com data de 12 de janeiro, o arquiteto apresentou a sua demissão da liderança do Conselho de Administração da empresa municipal Sociedade de Reabilitação Urbana de Lisboa Ocidental (SRU). Fernando Medina confirmou esta quinta-feira ter recebido a carta e ter aceitado o pedido de demissão.

“Entendo que este é o procedimento correto, sem que isso envolva o reconhecimento da prática de qualquer ato ilícito, que rejeito veementemente”, esclarece Salgado na carta a que o Expresso teve acesso. “Será em sede própria, no momento oportuno e pelos meios que se encontram ao meu alcance, que me irei defender, repor a verdade dos factos e reagir contra atentados à minha honra e bom nome.” Fonte judicial adian­tou ao Expresso que Salgado foi chamado para ser ouvido na condição de arguido, mas que se recusou a prestar declarações.