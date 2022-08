Doação de espermatozoides e de óvulos cai a pique

A pandemia provocou uma quebra acentuada na doação de células reprodutoras masculinas e femininas. No sector privado, em 2020 o número baixou mais de um terço face ao ano anterior (ver tabela), mas é no banco público de gâmetas que a situação é mais preocupante: apenas recebeu oito doações de óvulos e nenhuma de espermatozoides.

O organismo foi criado em 2011 para receber dádivas de gâmetas, necessárias para os tratamentos de fertilidade de casais ou de pessoas individuais que não conseguem engravidar com o próprio material genético, mas ficou sempre abaixo das necessidades. Nos últimos quatro anos, dados do Conselho Nacional de Procria­ção Medicamente Assistida (CNPMA) mostram que nunca foram ultrapassadas as 34 doações de ovócitos (óvulos) e as dádivas de espermatozoides têm decrescido.

