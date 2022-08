O Douro não subiu esta quarta-feira mas o risco de cheias no Porto e na Régua mantém-se. Nível de alerta continua

Apesar de a zona ribeirinha do Porto ter escapado à invasão das águas do Douro esta quarta-feira, "o risco de cheia mantém-se", diz ao Expresso o comandante da Capitania do Douro, Rui Amaral, atento à previsão de chuva para Portugal e Espanha esta quinta-feira e às horas críticas da preia-mar.

"Esta quarta-feira já choveu em Espanha e para esta quinta temos previsão de chuva forte no norte, o que significa que temos de continuar a monitorizar a cota das barragens e os caudais de descarga para percebermos a quantidade de água que vai chegar ao Porto, sendo que os momentos mais preocupantes que se seguem são agora a preia-mar às 16h desta quinta-feira e na madrugada desta sexta-feira (5h)", explica.

Assim, depois de a zona ribeirinha ter escapado esta quarta-feira à ameaça de cheia e a água do Douro ter chegado apenas momentaneamente, pela preia-mar das 14h, ao postigo do carvão, a população da Ribeira e de Miragaia vai continuar em alerta.

Tudo depende agora do equilíbrio entre as descargas nas diferentes albufeiras e as marés, sendo certo que "toda a água que cai no rio do lado espanhol chega à foz do Douro, no Porto, 24 horas depois".

Quanto à Régua, onde a água subiu na noite de quarta-feira mas sem galgar as margens nem inundar a marginal, "a situação melhorou por agora", mas o quadro também requer "atenção permamente ao longo da noite", uma vez que nesta zona não há o impacto das marés e a água que vem de Espanha chega mais rapidamente. "Tudo vai depender apenas da quantidade de água que lá chegar", diz o comandante.

Em comunicado divulgado na segunda-feira, a Capitania do Douro antecipava para terça-feira ou quarta-feira a possibilidade de o caudal do rio Douro engrossar até uma situação de cheia devido à previsão de chuva forte e persistente na generalidade da bacia hidrográfica do Douro, "associada a uma elevada quantidade de água proveniente de Espanha, bem como ao agravamento do estado do mar, com a consequente dificuldade na capacidade de escoamento na zona da foz do Douro".

O Centro de Previsão e Prevenção de Cheias do Douro, uma estrutura que funciona junto da Capitania, ativou o nível laranja de alerta de cheias para o estuário, bem como para as albufeiras de Crestuma e de quatro outras barragens a montante (Carrapatelo, Baaúste, Valeira e Pocinho).

"Recomenda-se a todos os agentes de Proteção Civil que atuem nos pontos mais vulneráveis a inundações, como o cais do Pinhão, zona ribeirinha da cidade de Peso da Régua, cais de Bitetos, foz do rio Tâmega e zonas ribeirinhas do estuário", aconselhou, então, a autoridade marítima regional.