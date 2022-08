Costa Andrade abandona de vez o Tribunal Constitucional

O dia 12 de fevereiro será o primeiro como presidente do Tribunal Constitucional para João Caupers mas também o último como conselheiro para o seu antecessor, Costa Andrade, que decidiu sair do Palácio Ratton apesar de ainda ter um mandato de quatro anos e meio. Ao que o Expresso apurou, o jurista vai sair por decisão própria. A tomada de posse do novo presidente está marcada para sexta-feira.

Costa Andrade presidiu ao TC durante quatro anos e meio e poderia ser reconduzido, mas decidiu sair e a sua vaga terá de ser preenchida agora. Daqui a seis meses mais três juízes terminarão funções: Fátima Mata-Mouros, Maria José Rangel de Mesquita e Fernando Ventura atingirão em setembro o final dos respetivos mandatos.

Manuel da Costa Andrade tem 76 anos, é natural de Carção, em Bragança e formou-se em Direito na Universidade de Coimbra. É professor de Direito Constitucional e foi deputado. Foi indicado pelo PSD, para juiz do Palácio Ratton em 2016, já Marcelo Rebelo de Sousa era Presidente da República.

Durante o seu mandato como presidente da mais alta instância judicial portuguesa, a juíza Clara Sottomayor abandonou o TC, um facto pouco usual que, tal como o Expresso noticiou, se deveu a divergências com outros conselheiros em relação ao processo de fiscalização sucessiva da lei dos metadados, que abre a possibilidade de acesso a dados de telecomunicações por parte dos agentes das “secretas” e que foi parcialmente chumbado.