10 notícias que marcaram o dia

Em direto. PS reconhece “forte possibilidade” de confinamento durar até final de março, PCP reclama por mais apoios sociais

Ministras da Saúde e da Segurança Social foram ao Parlamento. Marta Temido disse que há apenas 4000 inquéritos epidemiológicos em atraso. Contratação de médicos em curso para SNS. Dados de 2020 mostram quebra muito acentuada de atos médicos: menos 1,2 milhões de consultas e menos 126 mil cirurgias. Ana Mendes Godinho disse que a vacinação nos lares será concluída em fevereiro. Esta quarta-feira, o Presidente da República ouviu mais partidos sobre o novo estado de emergência em Belém. Acompanhe AQUI.

Almirante revê regras e quer farmácias no processo de vacinação

Primeiro, eram os centros de saúde e o SNS. Os farmacêuticos alertaram para o que se faz na Europa. E o novo coordenador do plano de vacinação não tem dúvidas: se querem vacinar 100% da população até ao fim do ano, há que contar "com outros agentes", incluindo as farmácias

Reino Unido ameaça com dez anos de cadeia quem ocultar férias em destinos como Portugal

As famílias britânicas que ocultem viagens de férias para destinos como Portugal, tentando assim escapar ao cumprimento obrigatório de quarentena no regresso ao Reino Unido, arriscam até dez anos de prisão. A pena é mais pesada do que a sanção máxima prevista para crimes sexuais contra crianças ou crimes violentos com armas de fogo.

OMS garante que vacina da AstraZeneca é eficaz para pessoas com mais de 65 anos

A Organização Mundial da Saúde recomenda o uso da vacina desenvolvida pela AstraZeneca contra a covid-19 na população acima dos 65 anos.

O presidente do Grupo Consultivo Estratégico de Peritos em Imunização (SAGE), que estuda vacinas contra a covid-19 para a OMS, garantiu, esta quarta-feira, que a vacina é igualmente eficaz contra as novas variantes do SARS-CoV-2.

Estudo revela novos sintomas associados à covid-19. Arrepios e perda de apetite são dois deles

Arrepios, perda de apetite, dores de cabeça e musculares são também possíveis sintomas da covid-19, concluiu um estudo do Imperial College London, com base em testes de diagnóstico (PCR) e questionários envolvendo mais de um milhão de pessoas.

Mais 4387 infetados, 161 mortos e 8781 recuperados em Portugal

há esta quarta-feira menos doentes internados nos hospitais. Em enfermaria estão menos 241 doentes (total: 6829), e nas Unidades de Cuidados Intensivos há menos 9 internamentos (total: 853).

61 mil pediram apoio à família em janeiro

Segurança Social recebeu, desde o encerramento presencial das atividades letivas não presenciais, 61 mil pedidos de apoio às famílias. Medida abrangeu no primeiro confinamento 201 mil pessoas, num total de 83 milhões de euros em apoios pagos

O número foi avançado pela ministra do Trabalho, numa audição na Comissão de Trabalho e Segurança Social, esta quarta-feira.

Ventura formaliza recandidatura a líder do Chega para "governar Portugal"

O presidente demissionário do Chega entregou esta quarta-feira à Mesa da Convenção Nacional do partido a sua recandidatura a líder em eleições diretas, entretanto marcadas para 06 de março, e subiu a parada para o objetivo de "governar Portugal".

Cristas confirma que não será candidata a Lisboa e critica direção do CDS

O tabu está desfeito: Assunção Cristas não vai mesmo ser candidata à Câmara Municipal de Lisboa. A confirmação foi dada pela própria no Facebook, num post em que deixou críticas à atual direção e à estratégia autárquica que esta está a seguir, defendendo que o CDS deveria liderar uma coligação com o PSD na capital.

Taxa de desemprego recua para 7,1% no quarto trimestre de 2020 e fica nos 6,8% no conjunto de 2020

O desemprego em Portugal fechou o ano passado a descer, com a taxa de desemprego a recuar para 7,1% no quarto trimestre, menos 0,7 pontos percentuais do que o registado no trimestre anterior, indicam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados esta quarta-feira.

Ainda assim, na comparação homóloga, isto é, em relação aos últimos três meses de 2019, verificou-se um aumento de 0,4 pontos percentuais na taxa de desemprego.

O número de desempregados no quarto trimestre de 2020 foi estimado pelo INE em 373,2 mil pessoas, diminuindo 7,7% (menos 30,9 mil pessoas) em relação ao trimestre anterior e aumentando 5,9% (mais 20,8 mil) relativamente ao quarto trimestre de 2019.