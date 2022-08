Crimes sexuais contra crianças na internet aumentaram no ano passado

O número de crimes sexuais que ocorrem na internet e chegaram às mãos da Polícia Judiciária aumentou durante o ano passado, período que coincidiu com o primeiro confinamento e com um aumento do uso da internet. Só no Porto, avança esta terça-feira o "Jornal de Notícias", os crimes sexuais na internet contra crianças aumentaram mais de 150%, uma realidade transversal ao resto do país.

Em 2020, a Diretoria do Norte da PJ registou 396 casos relacionados com este tipo de crime, enquanto no ano anterior tinha assinalado 161 casos. Entre os casos investigados estão crimes de pornografia de menores, aliciamento de crianças e vingança sexual. Este "é um fenómeno preocupante", sublinha o diretor da PJ do Porto, Norberto Martins. "Estamos novamente num período de confinamento. As crianças estão de novo em casa o dia todo e a probabilidade de os jovens serem vítimas deste tipo de criminalidade é maior", acrescentou.

Já em relação aos crimes sexuais online em que as vítimas não são apenas crianças, os casos aumentaram "sensivelmente para o dobro", alertou o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ, acrescentando que existe "uma tendência de subida acentuada" e que "os casos de extorsão ou vingança sexual visam muitos adultos".