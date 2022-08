10 notícias que marcaram o dia

Reunião do Infarmed. Marta Temido admite confinamento até meio de março e pede à DGS alargamento do critério de testagem

Os especialistas foram claros: o confinamento deve durar dois meses para ter efeitos consistentes, apostar numa campanha forte de testagem, rever semanalmente as medidas e acelerar o processo de vacinação. Marta Temido já respondeu. Esta tarde, o Presidente da República ouve os partidos sobre o novo estado de emergência. Reações terão lugar após encontros em Belém. Siga AQUI em direto.

Carmo Gomes deu uma última aula a Costa: medidas graduais não servem, é preciso mais testagem e critérios claros para fechar e desconfinar

Na reunião do Infarmed, com os políticos pela primeira vez a ouvir por computador, o especialista Manuel Carmo Gomes explicou como o confinamento gradual falhou e por que Portugal precisa de critérios claros (e públicos) para confinar e desconfinar. E deixou um alerta: é preciso ter capacidade de testagem muito maior. Foi a sua última palestra ali: o especialista pediu para sair das reuniões do Infarmed, mas está disponível para continuar presente e rejeita que as suas críticas “tenham uma leitura política”.

Covid-19: Espanha prolonga restrições nas fronteiras com Portugal até março

O Governo espanhol prolongou as restrições nas fronteiras terrestres com Portugal, devido à pandemia de covid-19, até 01 de março, de acordo com uma resolução publicada esta terça-feira no Boletim Oficial do Estado espanhol.

Apenas podem atravessar as fronteiras autorizadas os residentes em Espanha, trabalhadores transfronteiriços, motoristas de veículos de mercadorias ou perante questões essenciais

Covid-19. 203 mortes e 2583 infetados (um aumento face a segunda-feira) e mais de 15 mil recuperados em Portugal

Quanto aos hospitalizados, há menos 274 camas ocupadas comparando com a véspera, o maior recuo em 24 horas da pandemia neste item.

Há agora 6070 internamentos nos hospitais do país, 862 deles nos cuidados intensivos (menos 15 do que na segunda-feira).

Covid-19. OMS diz ser improvável que vírus tenha escapado de laboratório

Um especialista da Organização Mundial da Saúde (OMS) disse esta terça-feira que é improvável que o novo coronavírus tenha escapado de um laboratório chinês, defendendo antes a possibilidade de ter sido transmitido por um animal.

O especialista em segurança alimentar e doenças animais da OMS Peter Ben Embarek fez um resumo da investigação levada a cabo por uma equipa de cientistas chineses e da OMS sobre as possíveis origens do novo coronavírus em Wuhan.

Covid-19. Francesa com quase 117 anos recupera da doença - e é a mais idosa da Europa

A freira francesa Lucile Randon, conhecida como Irmã André e considerada a pessoa mais idosa da Europa, recuperou da covid-19 a dois dias de celebrar o seu 117.º aniversário, informaram os meios de comunicação franceses.

Lucile Randon, nascida na cidade de Alés (sul da França) em 11 de fevereiro de 1904, teve resultado positivo para o novo coronavírus em 16 de janeiro e foi colocada em confinamento no quarto que ocupa na casa de repouso Sainte Catherine Labouré, localizada em Toulon, no sul da França.

"Nem percebi que estava infetada", disse a centenária ao jornal local Var Matin.

João Pedro Caupers é o novo presidente do Tribunal Constitucional

O juiz conselheiro João Pedro Caupers foi hoje eleito presidente do Tribunal Constitucional, substituindo Manuel da Costa Andrade naquelas funções, anunciou o TC.

O vice-presidente do TC passará a ser o juiz Pedro Machete, de acordo com um comunicado daquele tribunal divulgado hoje.

João Caupers já era vice-presidente do TC e é professor de Direito tendo leccionado nos últimos 17 anos na Faculdade de Direito da Nova de Lisboa. É especialista em Direito Administrativo e fez parte do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Está no TC desde 2014 e foi eleito vice-presidente dois anos depois.

Fisco lança nova aplicação para contribuintes registarem e verificarem faturas

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) criou uma nova aplicação oficial e-fatura através da qual os contribuintes podem proceder ao registo imediato de faturas através da leitura de código QR ou consultar as deduções acumuladas, foi esta terça-feira anunciado.

Crimes sexuais contra crianças na internet aumentaram no ano passado

Pornografia infantil, aliciamento de crianças e vingança sexual são crimes que fazem parte dos 396 casos que chegaram às mãos da Polícia Judiciária do Porto no ano passado - um número que mais do que duplicou em relação a 2019. A realidade, admite a PJ, é semelhante no resto do país. Agora, com um novo confinamento, “a probabilidade de os jovens serem vítimas deste tipo de criminalidade é maior”.

Morte de Kobe Bryant: piloto do helicóptero estava proibido de voar numa zona de nuvens e poderá ter sofrido uma "desorientação espacial"

Conselho Nacional para a Segurança dos Transportes dos Estados Unidos diz que piloto disse aos controladores aéreos que estava a subir de uma zona nublada mas na realidade estava a descer. Contudo, ressalva que tal pode ter acontecido devido a uma "desorientação espacial".