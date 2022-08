Homem de Coimbra suspeito de burlas no OLX preso preventivamente

Um homem de 33 anos, residente no distrito de Coimbra, foi preso preventivamente após ter sido detido pela PJ por suspeitas de várias burlas em plataformas digitais como o OLX, anunciou hoje a Diretoria do Centro.

O homem foi detido na quinta-feira, no cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra, sendo suspeito da prática de crimes de burla qualificada e falsificação de documentos, afirmou a Diretoria do Centro da PJ, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Entre os objetos apreendidos, encontra-se um carro no valor de 30 mil euros, que já estava registado em nome do suspeito e que terá sido uma das muitas vantagens que obteve com o crime.

Segundo fonte da PJ, o homem, que trabalharia numa fábrica, utilizava plataformas digitais como o OLX para comprar "produtos que lhe poderiam ser úteis".

"Uma das técnicas que usava era simular uma transferência bancária, com NIB e com o montante indicado, e entregava o comprovativo falso de transferência", sendo que as vítimas entregavam os bens mediante a entrega desse mesmo comprovativo que acreditavam ser verdadeiro, explicou.

O arguido terá usado esta técnica para comprar o automóvel, bem como para outras coisas que pudesse precisar.

Para além de usar este método para comprar coisas que lhe poderiam ser úteis, usava a mesma técnica para comprar telemóveis ou máquinas fotográficas, que depois revendia, ficando com o dinheiro, disse à Lusa a mesma fonte da PJ.

De acordo com fonte da PJ, o arguido já possuía antecedentes neste tipo de atividade, tendo já sido detido em outubro de 2020 por questões semelhantes.

"É importante que as pessoas percebam que alguém que lhes apresente o documento de transferência bancária pode ser mentira. Tem que confirmar na sua conta bancária que a transferência foi realizada", frisou.