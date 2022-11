Luis Marques Mendes: vacina da AstraZeneca só será dada a menores de 65 anos, o confinamento durará "até meados de março"

Os números de infeções por covid-19 em Portugal começam a baixar, "e é um sinal de que o confinamento está a resultar", mas apesar do pico do surto se perfilar como já tendo sido ultrapassado no final de janeiro, "não é o momento de relaxar e provavelmente teremos mais uma renovação do estado de emergência e do confinamento até meados de março", adiantou Luís Marques Mendes no habitual espaço de comentário na SIC, este domingo.

Sobre a vacina da AstraZeneca, cujas primeiras doses começaram a chegar a Portugal este domingo, Marques Mendes avançou ter indicações de que as autoridades nacionais preparam uma "orientação prática" no sentido de esta vacina ser aplicada a pessoas com idade inferior a 65 anos, à cabeça das Forças Armadas ou dos bombeiros.

"Mas isto não significa que seja uma vacina de segunda categoria ou uma vacina em saldo", frisou Marques Mendes, explicitando que a vacina da AstraZeneca "foi aprovada pelo regulador europeu, que disse ser eficaz para todos os grupos etários", mas está a haver reservas por parte de alguns países relativamente aos mais idosos "porque foram feitos poucos ensaios nesses grupos etários mais elevados". E considerou "prudente" a 'orientação prática' que o Governo prepara, de não se ministrar o imunizante aos maiores de 65 anos, o que só durará "enquanto não houver mais estudos".

Sobre as prioridades no processo de vacinação, Marques Mendes frisou que estas devem ser "claras" e sem dar azo a "buracos na interpretação". Defendeu ainda que neste campo "o discurso político tem de ser de mão pesada, para pôr ordem na casa, quando estamos a falar de fraudes e de chico-espertismo".

"Hoje, o plano de vacinação aos olhos de muita gente está descredibilizado, por causa dos abusos, e isto é mau. Este processo não pode ser politizado, e muito menos partidarizado", sublinhou Marques Mendes. Relativamente à saída de Francisco Ramos da 'task force' do plano de vacinação considera que este saiu "com dignidade", e que foi uma escolha positiva ter ido buscar como seu sucessor "um almirante conceituado".

Marques Mendes garantiu ainda que não irá usar da eventual prioridade a tomar a vacina por fazer parte do Conselho de Estado. "Tomarei a minha vacina como qualquer cidadão, quando for chamado e chegar a minha vez", afiançou o comentador, considerando que o Conselho de Estado de que faz parte "é um orgão consultivo e não decisor, e como tal não deve ser considerado aqui prioritário".

Relativamente à moção de confiança ao líder do CDS- PP, Francisco Rodrigues dos Santos, Marques Mendes considerou que "foi um daqueles momentos em que o líder ganhou e o desafiante também ganhou", uma vez que Adolfo Mesquita Nunes "marcou uma posição para o futuro, se daqui a um ano quiser desafiar a liderança no partido".

A TAP a chegar a acordo com os trabalhadores foi outro facto da semana destacado por Marques Mendes. "Tenho de saudar este acordo, pela primeira vez os sindicatos aceitaram uma redução de salários", constatou.

O comentador e ex-dirigente do PSD fez ainda um apelo ao Governo no sentido de reconsiderar a proibição da venda de livros durante o próximo estado de emergência, por termos em Portugal "índices baixos de leitura, e infelizmente não se vêem filas à porta do supermercado para comprar livros".