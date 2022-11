Já há medicamentos gerados por computadores

Num mundo perfeito, ninguém teria um glioblastoma. A Targ.Tex sabe há muito que o mundo não é perfeito e por isso usa a supercomputação para encontrar formas de vencer este tipo de tumor cerebral. O trabalho desta startup lisboeta arrancou com uma molécula com propriedades anticancerígenas conhecidas — mas só com a ajuda do computador descobriu o cancro em que poderia ser usada. Os testes com humanos poderão ser levados a cabo ainda este ano, caso as autoridades americanas autorizem.

“A computação permite dar prioridade às experiências laboratoriais mais importantes e descartar as que não valem a pena. Além disso, os resultados têm por base a estatística e, em princípio, não são afetados pelos preconceitos dos humanos”, refere Tiago Rodrigues, um dos fundadores da Targ.Tex.