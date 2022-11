Novo coordenador do plano de vacinação garante regras mais apertadas

O novo coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal garantiu na quarta-feira que irá apertar as regras e o controlo do processo. O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, até agora número dois da task force, falou aos jornalistas à saída do Ministério da Saúde. “Claro que vamos apertar mais as regras. O aperto das regras é uma coisa importante. E o aperto do controlo também é importante. E também a consciencialização das pessoas que estão no processo”, afirmou.

Gouveia e Melo, que já foi porta-voz da Marinha e tinha a seu cargo a logística da distribuição das vacinas, disse ainda que “há muito para fazer”. “A lista é sempre grande. Imagine a complexidade de uma tarefa que é vacinar, grosso modo, duas vezes uma população de 10 milhões de habitantes”, acrescentou. O novo coordenador classificou como “lamentáveis” as situações relatadas nos últimos dias de pessoas vacinadas indevidamente. “Bastava haver um desvio que fosse que era lamentável”, rematou.