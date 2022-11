Já há organização internacional para gerir o maior radiotelescópio do mundo. E Portugal é um dos membros

O Square Kilometre Array (SKA) prevê a instalação de 131 mil antenas dispersas por África do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Moçambique, mas vai ter sede no Reino Unido - mais precisamente em Jodrell Bank, a sul de Manchester, no noroeste de Inglaterra. A organização foi lançada esta quinta-feira com a denominação SKA Observatory (SKAO). Portugal faz parte dos seis membros fundadores desta nova organização que vai gerir uma nova infraestrutura capaz de captar sinais de rádio emitidos a milhares de milhões de anos luz de distância da Terra.

Com as constituição da nova organização, o SKAO ganha um novo impulso para avançar com a instalação de antenas e garantir a operacionalidade total até 2030.

A África do Sul já alberga atualmente 64 antenas com discos de 15 metros de diâmetro e prevê-se que no final deste período de implementação chegue a um total de 197 antenas com estas características. Na Austrália prevê-se que sejam instaladas mais de 131 mil antenas com alturas de dois metros, refere o comunicado da nova organização intergovernamental.

A nova entidade vai ser liderada por Catherine Cesarsky, que foi nomeada para a presidência do conselho do SKAO. “Há países que tiveram a visão e que se envolveram de forma mais aprofundada porque viram os benefícios que a participação no SKAO poderia ter para o desenvolvimento de um ecossistema de ciência e tecnologia, que exige investigação fundamental, computação, engenharia e competências para a nova geração, que são essenciais para a economia digital do século 21”, refere num comunicado do SKAO a recém-empossada presidente .

Além de Portugal, também Austrália, Itália, Holanda, África do Sul e Reino Unido têm o estatuto de membros fundadores da nova infraestrutura científica internacional. Espanha, Alemanha e Suécia têm estatuto de observadores.

Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, enalteceu no comunicado do SKAO o valor que a nova infraestrutura pode ter para a comunidade de científica nacional. “Este programa finalmente democratiza o acesso à astronomia e ao conhecimento do universo, estimulando a curiosidade e a criatividade científica de crianças e adultos, assim como abre caminho para a investigação e o aprofundamento do conhecimento sobre a geração da vida e os princípios fundamentais da evolução do Universo”, refere o governante no comunicado.