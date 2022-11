Covid-19. Fraudes nas vacinas dão até cinco anos de prisão

A Polícia Judiciária vai concentrar as investigações no caso das fraudes com as vacinas contra a covid-19. Desta forma os inspetores vão trabalhar conjuntamente com os procuradores-gerais regionais do Ministério Público. “Vamos atuar na prevenção deste tipo de crimes. Quem prevaricar vai sofrer as consequências”, diz ao Expresso fonte da PJ. Os crimes que estão em causa são os de abuso de poder, recebimento indevido de vantagem e prevaricação, que podem dar entre dois a cinco anos de prisão.

