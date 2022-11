Hotéis disponíveis a receber doentes covid e a aliviar os hospitais: “Quartos vazios não faltam”

Os hotéis portugueses, que de momento estão na sua maioria encerrados, estão disponíveis para ajudar os hospitais a lidar com a fase aguda que o surto de covid-19 atinge, cedendo as instalações para receber doentes de sintomas ligeiros - no duplo efeito de aliviar as estruturas de saúde e evitar que as pessoas que são internadas fiquem mais infetadas, por estarem em ambiente de maior carga viral.

