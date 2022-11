Jeff Bezos deixa a presidência executiva da Amazon. Andy Jassy é o sucessor

O fundador da Amazon, considerado o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, vai deixar a presidência executiva da empresa e 'passar a pasta' a Andy Jassy, que até aqui ocupava o cargo de 'chief executivo officer' (CEO) da Amazon Web Services (AWS).

Segundo anunciou a Amazon esta terça-feira, Jeff Bezos passa a presidente (chairman), e Andy Jassy irá substituí-lo na liderança executiva a partir do terceiro trimestre de 2021.

Jeff Bezos anunciou, em carta enviada aos trabalhadores, que na função de presidente pretende "concentrar as energias e atenção em novos produtos e iniciativas que estão a arrancar", e garantiu ainda que Andy Jassy "é bem conhecido dentro da empresa", e tem toda a sua confiança.

Jeff Bezos fundou a Amazon em 1994, inicialmente a vender livros online, até a empresa se tornar um gigante do comércio eletrónico a nível mundial, valendo atualmente 1.69 triliões de dólares.

Andy Jassy entrou na Amazon em 1997 e lidera o serviço de nuvem AWS desde sua concepção, e que é uma das áreas de negócio mais lucrativas da companhia. "O Andy está na Amazon há quase tanto tempo quanto eu, e será um líder notável", garantiu Jeff Bezos na carta enviada aos trabalhadores.

O milionário que também é dono do jornal The Washington Post

Segundo a Forbes, Jeff Bezos é considerado o homem mais rico do mundo, tendo uma fortuna avaliada em 196,4 mil milhões de dólares. Em meados de janeiro, segundo o ranking da Bloomberg, o fundador da Amazon perdeu este posto para Elon Musk, fundador da Tesla.

À semelhanca de Elon Musk, também Jeff Bezzos tem interesse no sector espacial, e em 2000 fundou a Blue Origin, empresa que o milionário pretende ser pioneira a criar uma colónia humana na Lua.

Entre os negócios diversificados do império de Bezzos, destaca-se ainda o facto de ter comprado o jornal norte-americano The Washington Post em 2013, por 250 milhões de dólares, terminando assim oito décadas em que o jornal esteve na família fundadora, e sob presidência do histórico Donald Graham.

Bezos começou a carreira em Wall Street, e em 1994 deixou de trabalhar na área financeira devido ao objetivo de fundar a Amazon. estudou na Universidade de Princeton, onde se formou em engenharia elétrica e ciências da computação.

O anúncio de que Jeff Bezos ia deixar de ser CEO da Amazon e passar a presidir o conselho de administração coincidiu com a apresentação do relatório e contas da tecnológica, que continua em crescimento durante os tempos da pandemia do novo coronavírus, e que reportou a maior receita trimestral de sempre, atingiu 125,5 milhões de dólares, e ultrapassando todas as previsões dos analistas.

Desde o último verão que Bezos preparava o terreno para Jassy lhe suceder

Segundo noticia o The Washington Post, Jeff Bezos preparou o terreno para fazer a transição para Andy Jassy desde o último verão, quando a companhia anunciou que um dos mais prováveis sucessores, Jeff Wilke, se iria em breve reformar. "Isso pavimentou o caminho para Jassy poder ficar com o cargo de CEO", constata o jornal, referindo ainda que "os interesses de Bezos foram mudando com o passar dos anos e à medida que a sua personalidade o ia puxando para novas novas indústrias". E aqui incluem-se os interesses na área de viagens espaciais, com o multimilionário a acabar por fundar a sua própria companhia, a Blue Origin, além de uma série de novas iniciativas na área filantrópica.

A transição de Jeff Bezos para Andy Jassy marca "o abanão mais radical na área corporativa da Amazon nos seus quase 30 anos de história", enfatiza o jornal norte-americado, lembrando que "sob a direção de Bezos, a Amazon evoluiu de uma livraria online para um dos negócios de internet mais populares do mundo, capaz de fornecer rapidamente um vasto catálogo de produtos e serviços", a par de ter criado "um enorme e lucrativo negócio de computação na nuvem, que agora alimenta sites em todo o mundo".

O papel de Andy Jassy na Amazon assumiu uma proeminência sem paralelo pela "sua liderança num mercado totalmente novo, a computação em nuvem, um negócio que a empresa passou a dominar tão agressivamente quanto lidera no mundo do e-commerce", salienta ainda o The Washington Post, frisando que o facto de Jassy substituir Bezos pode ajudar a projetar uma imagem da Amazon enquanto "empresa que valoriza apostas de alto risco e a recompensa, e que é menos definida pelas compras online do que alguns podem pensar".